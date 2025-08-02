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    萬事莫如救災急! 何博文持鏟台南後壁區清水溝 公布募資專線

    民進黨代理秘書長何博文今天帶領黨工到台南，在後壁區菁寮清理水溝。（記者楊金城攝）

    民進黨代理秘書長何博文今天帶領黨工到台南，在後壁區菁寮清理水溝。（記者楊金城攝）

    2025/08/02 17:54

    〔記者楊金城／台南報導〕台南災後復建持續進行中，民進黨代理秘書長何博文今（2日）帶領黨工前來救災，何博文來到後壁區菁寮國小旁，持鏟子清理水溝淤泥雜草，讓水流暢通，不再淹水。他表示，「萬事莫如救災急，所有災民都是我們的手足、兄弟姊妹、人民頭家，總統賴清德在災情發生後，第一時間就立刻指揮所有行政團隊和立委要積極到災區搶救」，盡全力協助災民度過難關，重建家園。

    何博文表示，在賴主席本週三指示後，中央黨部成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，盡全力協助災民重建家園，今天帶領中央和地方黨籍幹部、黨工約50人到災區，實際感受災民的的苦痛，跟所有災民站在一起。

    民進黨志工隊同時帶來帆布、用來清運垃圾的1萬袋米袋、2000瓶消毒水，何博文說，民進黨中央黨部協調各縣市黨部，成立志工隊前進嘉南等南部災區協助救災、清理家園，在重建家園部分，透過救災物資聯繫平台將物資轉介到災後復原最需要的地方，希望這個平台擔任後勤補給，將救災資源和力量持續下去，不要中斷，協助災民早日恢復正常生活。

    何博文並公布中央黨部專線：02-23929989分機229、230，在今天下午後，就有專人接聽，歡迎民眾提供物資，可善加利用此一平台。

    立委賴惠員、林俊憲也到場關心災後復建，也出動機具協助並提供救災物資，林俊憲說，今天台南大雨成災，但是風雨故人來，何博文帶領黨部志工來協助災後復原，後壁就是風災、雨災重災區，相信團結會克服一切困難。市議員李宗翰一樣拿起鏟子，和何博文清阻水溝土石和雜草。

    賴惠員說，她、林俊憲和郭國文從7月8日開始就與民進黨中央黨部合作啟動救災，至今救災物資都已超過好幾百萬元，希望災民盡快重建家園。

    民進黨代理秘書長何博文（左一）在後壁區菁寮國小旁進行清理水溝，避免阻塞造成淹水。（記者楊金城攝）

    民進黨代理秘書長何博文（左一）在後壁區菁寮國小旁進行清理水溝，避免阻塞造成淹水。（記者楊金城攝）

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