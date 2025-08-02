台中挺罷團！曹興誠喊823民進黨主導、罷團做側翼

聯電創辦人曹興誠（右四）喊話罷免交給民進黨。（記者張軒哲攝）

2025/08/02 17:26

〔記者張軒哲／台中報導〕第二波823罷免案即將登場，今（2日）中台灣5個罷團與台灣經濟民主連合於台中市潭水亭舉行市集與捍衛台灣、深耕民主、中台灣接棒造勢活動，聯電創辦人、反共護台志工聯盟發起人曹興誠擔任神秘嘉賓，一出場就受到支持者歡呼，展現高人氣。

曹興誠今日會後聯訪，媒體詢問傳出823罷免案，民進黨將放棄抗中牌，改走民生議題一事，曹興誠表示，罷免一定是藍綠對決，民進黨要全力投下來，光靠罷團的力量是不夠的，823罷免案希望由民進黨主導、罷團來做側翼，這樣配置就會成功。

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媒體詢問他與民進黨目前關係，他表示，民進黨投入罷免不夠且時間太晚，未來罷團跟民進黨一定要合作，因為反共要結合本土力量。是否會持續推動罷免，曹興誠強調「罷免就交給民進黨啦！」

曹興誠說，自己認為要釜底抽薪，讓大家了解國民黨跟共產黨的統一，這就像隔壁鄰居在牆上打個洞，說要過來跟你住、分你的錢、管你的家務、管你的自由，統一是違反人權的侵略行為，台灣若要安居樂業，就一定要反對統一。

曹興誠說，可惜這次立法院多數沒拿回來，否則第一件事就是要宣布統一是違法的言論，如同納粹在德國一樣。統一根本是侵略、違反人權的言論，反台獨也是反對台灣人主權的一種違法言論。

曹興誠說，大家要挺天理、護公道，天理就是天賦人權，任何人都不能剝奪，政府就是要保護人權的，而中共跟國民黨所說的都是違反天理公道，要從這層面徹底擊毀他們，驅逐各種侵犯人權、違反普世價值的邪惡思想。

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