中台灣5罷團攜手經民連造勢 賴中強：罷免運動深耕民主四面向

賴中強（右四）強調罷免運動深耕民主4面向。（記者張軒哲攝）

2025/08/02 17:25

〔記者張軒哲／台中報導〕第二波的823罷免案即將登場，今日中台灣5個罷團與台灣經濟民主連合於台中市潭水亭舉行市集與捍衛台灣、深耕民主、中台灣接棒造勢活動，經民連智庫召集人賴中強致詞強調，2025年的公民罷免運動，必將在填補政黨缺位、改變選舉文化、重建台派基層、重塑政治溝通4個面向，深化台灣民主。

賴中強說，第一，填補政黨缺位，往後的選舉罷免，都會有獨立於政黨之外的公民團體扮演積極角色。因為台灣政黨體系不健全，國會裏面沒有效忠台灣民主共同體的反對黨，加上台灣民眾已厭倦藍綠對決，唯有積極公民的行動，可以填補政黨的缺位。726罷免投票結果雖不如預期，但是積極公民不會放棄行動，已轉進823罷免投票，未來也將轉進2026與2028落選運動。

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第二，改變選舉文化，罷免運動必將改變未來的立委選舉文化，人民會強化對立委的問責，認真檢視立委選舉的政見與院會表決提案連署紀錄。如同經民連在各地舉行的濫權立委究責會，如同罷團志工深入鄰里的連署徵求與街講宣講，只要這樣的公民行動持之以恆，決定選舉勝敗的關鍵因素將不再只是地方派系利益與人情動員，不再只是新政治美學個人形象包裝。

第三，重建台派基層，青鳥公民運動與罷免運動這股力量將重建台灣民主派的基層組織，從726罷免投票政黨動員來看，中國國民黨結合地方派系與社會組織確實展現強大的基層動員實力，而民進黨雖是街頭起家，但民進黨當年廢除鄉鎮區黨部，加上黨員扈從個別公職後援會後，民進黨已無黨的基層動員系統，僅剩下個別公職的動員系統。泛台灣民主派需要在基層與中國國民黨組織相拚搏，與中共及其代理人的耳語部隊相抗衡，唯有青鳥公民運動與罷免運動這次連結的130萬人，足堪此重任。

第四，重塑政治溝通，具有親身與不同政治立場民眾對話經驗的罷團志工，必將在檢討反省中，重塑台灣民眾的政治溝通文化，改變社群媒體不同立場者極化無法溝通的現象。

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