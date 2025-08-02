陳玉珍喊砍國土安全韌性預算 行政院回應了

國民黨立委陳玉珍今天揚言，可以修掉有關國土安全韌性部分的預算，讓普發現金沒有舉債問題。對此，政院人士表示，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程。（資料照）

2025/08/02 17:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委陳玉珍今天稱民進黨若想修法刪除普發萬元現金的特別預算，待法案送到立法院，立院可以修掉有關國土安全韌性部分的預算，讓普發現金沒有舉債問題。對此，政院人士表示，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」上月三讀，共匡列5450億元，其中2350億元將用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元協助社會支持，原先政院規劃撥補台電1000億元則被刪除。

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行政院長卓榮泰日前指示針對韌性特別條例提出修正案，政院人士指出，未來修正案會以國家財政結構、各項施政優先順序及朝野溝通方式，做更多明顯、具體、有效的調整，同時，政院也會儘速在下週就送出韌性特別條例的特別預算，送請立法院審議。

對於陳玉珍揚言刪掉國土安全韌性部分的預算，讓普發現金沒有舉債問題，政院人士強調，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶對區域各國侵擾，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀，因此，強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程。

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