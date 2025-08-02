中台灣5罷團響應「大罷免大成功」！曹興誠率眾喊「捍衛台灣」

潭水亭廟埕響起「大罷免、大成功」聲浪，曹興誠（右3）率眾喊「捍衛台灣」。（記者黃旭磊攝）

2025/08/02 16:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕「捍衛台灣、深耕民主，823中台灣接棒」宣講會下午在台中潭子區潭水亭廟埕進行，聯電創辦人曹興誠及台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師，在滂沱雨勢中，率領台中及南投5個罷團代表高呼「捍衛台灣、深耕民主、中台灣接棒」，並連喊罷免顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君及游顥數聲，要讓8月23日罷免投票過關創造歷史。

印太戰略智庫執行長矢板明夫也到場聲援，支持中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣、投一（罷免馬文君）All罷馬、投二（罷免游顥）去游除垢等相關代表，中三（罷免楊瓊瓔）領銜人紀崑江及投一草屯罷馬志工團周楚陽等代表，依序向在場數百名支持者說明罷免理由。

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中二解顏發言林宣宏說，感謝曹董支持帶領我們繼續向前衝，顏寬恒一審被判刑還是繼續吸我們中二的血，顏只是稱職里長，但非常不適合擔任立委，要問顏為何助理費去繳瑪莎拉蒂（名車）尾款，而不是建設中二選區。

中三拒瓔志工Amy說，楊（瓊瓔）委員問政缺乏專業，推動老人福利法撕裂社會，是黨意委員投票機器，罷免跟藍綠鬥爭沒關係，忘記對選民承諾就要罷免她。

中八一罷擊臣發起人Miso表示，江啓臣當12年立委結果卻讓地方按下「暫停鍵」，一點進步都沒有，對地方不聞問跑去台北當立院副院長，還想接手台中市長，刪除國防預算無視台灣國家安全。

投一All 罷馬KK志工強調，南投是農業觀光大縣，馬文君卻在立院國防外交委員會不顧民生，還把潛艦貶稱為「鐵棺材」，竟稱省下500億潛艦預算「可蓋500條水溝」，羞辱國防弟兄打擊國軍士氣。

投二「去游除垢」領銜人林敬桐指稱，被很多人問「726罷免選情，還要繼續嗎」，726不理想，游顥還是中配6改4（中配取得台灣身分證時限6年改4年）提案人，還跑去中國跟王滬寧（中國人民政治協商會議全國委員會主席）握手，回台再做立法院長韓國瑜打手。

印太戰略智庫執行長矢板明夫趕到潭水亭聲援罷團。（記者黃旭磊攝）

中台灣5罷團高喊「捍衛台灣、中台灣接棒」。（記者黃旭磊攝）

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