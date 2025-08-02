為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挨轟「抱國共大腿」游盈隆要告毀謗 曹興誠：濫用司法資源

    曹興誠（右）於台中接受媒體聯訪，批評游盈隆濫用司法資源。（記者張軒哲攝）

    曹興誠（右）於台中接受媒體聯訪，批評游盈隆濫用司法資源。（記者張軒哲攝）

    2025/08/02 16:56

    〔記者張軒哲／台中報導〕罷免議題持續引發議論，聯電創辦人曹興誠批評台灣民意基金會董事長游盈隆「忘恩負義」、「抱國民黨或者共產黨大腿」，對此，游盈隆表示要對曹興誠提出加重毀謗告訴。曹興誠今日受訪指出，「隨便啦！游是濫用司法資源。」

    由公民團體發起的大罷免，726第一波投票面臨25案均未過的大挫敗，第二波的823罷免案將登場，游盈隆近日抨擊立委沈伯洋是「民進黨之恥」，曹興誠替沈伯洋抱不平，痛批游盈隆，他今日在台中市中台灣5個罷團舉行聯合宣講活動時表示，他跟沈都是走「抗中保台」路線，才會被中共視為眼中釘。

    曹興誠於會後接受媒體聯訪，媒體詢問游盈隆要對他提告一事，曹興誠說「游罵人都沒關係、別人罵他就是毀謗，根本濫用司法資源」。

    曹興誠在臉書PO文表示，游盈隆近日高分貝痛罵沈伯洋，說他是民進黨之恥，要沈伯洋辭去立委，游是民進黨的叛徒，有什麼資格代表民進黨喊話？曹興誠直言，這樣一個不會做事，靠耍嘴皮維生，忘恩負義，無是無非的人，批評沈伯洋根本毫無資格，游批沈，絕對是看國民黨撐過罷免，想趨炎附勢，抱國民黨或者共產黨大腿，游盈隆請你閉嘴，給自己留點餘地，不要學徐巧芯毒液亂噴，那樣沒好下場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播