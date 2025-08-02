挨轟「抱國共大腿」游盈隆要告毀謗 曹興誠：濫用司法資源

曹興誠（右）於台中接受媒體聯訪，批評游盈隆濫用司法資源。（記者張軒哲攝）

2025/08/02 16:56

〔記者張軒哲／台中報導〕罷免議題持續引發議論，聯電創辦人曹興誠批評台灣民意基金會董事長游盈隆「忘恩負義」、「抱國民黨或者共產黨大腿」，對此，游盈隆表示要對曹興誠提出加重毀謗告訴。曹興誠今日受訪指出，「隨便啦！游是濫用司法資源。」

由公民團體發起的大罷免，726第一波投票面臨25案均未過的大挫敗，第二波的823罷免案將登場，游盈隆近日抨擊立委沈伯洋是「民進黨之恥」，曹興誠替沈伯洋抱不平，痛批游盈隆，他今日在台中市中台灣5個罷團舉行聯合宣講活動時表示，他跟沈都是走「抗中保台」路線，才會被中共視為眼中釘。

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曹興誠於會後接受媒體聯訪，媒體詢問游盈隆要對他提告一事，曹興誠說「游罵人都沒關係、別人罵他就是毀謗，根本濫用司法資源」。

曹興誠在臉書PO文表示，游盈隆近日高分貝痛罵沈伯洋，說他是民進黨之恥，要沈伯洋辭去立委，游是民進黨的叛徒，有什麼資格代表民進黨喊話？曹興誠直言，這樣一個不會做事，靠耍嘴皮維生，忘恩負義，無是無非的人，批評沈伯洋根本毫無資格，游批沈，絕對是看國民黨撐過罷免，想趨炎附勢，抱國民黨或者共產黨大腿，游盈隆請你閉嘴，給自己留點餘地，不要學徐巧芯毒液亂噴，那樣沒好下場。

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