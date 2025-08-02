願賭服輸真男人！大罷免失敗發雞排100份 熱心民眾路過霸氣加碼

民眾歡喜領雞排。（記者劉人瑋攝）

2025/08/02 16:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東大罷免今天才真的算塵埃落定，臉書網友「王偉」支持罷免，與另名意見相左網友嗆賭雞排100份。罷免失敗，王偉「說到做到」，今天下午3點準時發雞排，現場竟接近200人排隊，有人「來都來了」照排不誤，熱心民眾路過見狀贊助500元。有民眾說，自己「認雞排不認黨派」、「算是雙贏結果，皆大歡喜」。

下午3點發雞排，2點就有人排隊，長長人龍排到轉角，就算下雨也吸引許多人「朝聖」，但很多阿公阿嬤根本不知道為何而排。蔡先生說，自己支持罷免，但「民主就是如此，投票贏了就要服氣、日子照過」，感謝王先生送雞排，「他說到做到，真男人！」也有民眾說，希望「下次吃到對方雞排」。

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無需清點，一眼就看得出排隊人潮超過100人，而且超很多，但民眾說，「來都來了」，參與和結果一樣重要，繼續排隊。還有阿嬤透過他人口中才得知為什麼發雞排，眼見與雞排無緣，眼露失望。不過，有熱心民眾路過，見人潮爆棚，二話不說掏出500元，「剩下的我支援」，帥氣離去。

只是排隊人數愈來愈多，加碼贊助的500元也不夠，農信保基金董事長賴坤成自己吃不到排隊雞排，交代店家「剩下的我負責，送最快炸好的雞米花、趕快送出」。店家通通排隊民眾後，又是一陣「感謝賴董」。這次總計約150人受惠。

網友王偉早已透過民進黨台東縣黨部人員付清7500元款項，他說，送雞排「小事，願賭服輸」，只是不能理解的是，黃建賓明明沒做什麼事，為何還能挺過大罷免？「這點才是讓自己不服氣，但大家做出選擇，也只能尊重」。

民眾歡喜領雞排，賴坤成（右）贊助部分。（記者劉人瑋攝）

熱血民眾丟下500元就離開。（記者劉人瑋攝）

手機先吃。（記者劉人瑋攝）

雞排的滋味應該不錯，貓也等很久。（記者劉人瑋攝）

大排長龍等領雞排。（記者劉人瑋攝）

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