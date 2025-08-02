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    議員控8/23罷免、公投拒改排課 新北市府採購處：提供投票學員補課

    新北市府採購處表示，823課程是市府採購專業人員年度培訓計畫，幾個月前就排定，沒有妨礙公民行使投票權意圖，有規劃補課方式可供選擇。（記者黃子暘攝）

    新北市府採購處表示，823課程是市府採購專業人員年度培訓計畫，幾個月前就排定，沒有妨礙公民行使投票權意圖，有規劃補課方式可供選擇。（記者黃子暘攝）

    2025/08/02 16:38

    〔記者黃子暘／新北報導〕第2波國民黨籍立委罷免案投票將於8月23日舉行，新北市議員陳乃瑜今（2）日指出，有民眾陳情，市府採購處訂於8月23日舉辦訓練課程，以「課程已排定、不會因公投調整」為由拒絕更改上課時間，質疑是否剝奪公民投票權。市府採購處回應，當日課程是新北市政府採購專業人員年度培訓計畫，幾個月前就已經排定，沒有妨礙公民行使投票權意圖，如果學員需投票，有規劃補課方式可供選擇。

    工務局表示，政府採購專業人員基礎訓練班課程為期3個月，早已安排，若臨時調整時間，可能影響其他受訓同仁及教師權益，與投票時間衝突一事，工務局有補課可供學員選擇，除8月23日正常上課外，當日課程另擇日加開，讓學員可完成考試後取得專業人員證書，兼顧學員的參訓與投票權益。

    採購處說，外界所傳「帶頭踐踏民主」等言論，與事實不符，採購處秉持行政中立原則、尊重市民公民權，也沒有對學員不當、不客氣的言行，對於造成誤解，深感遺憾，後續將針對課程安排加強事前說明與溝通，避免誤會再生，也確保市政推動與民主參與並行不悖。

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