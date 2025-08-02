陳玉珍喊砍千億韌性預算 管碧玲：海巡已陷入賒帳窘境

管碧玲（左）指「海巡已陷入賒帳窘境」。（取自管碧玲臉書粉專）

2025/08/02 16:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨立法委員陳玉珍今天受訪指出，打算修掉國土安全靭性預算1200億元，換成普發現金1萬元。海委會主委管碧玲以「海巡已經陷入賒帳窘境」為題發文強調，海巡「科技轉型」亟需的「國土防衛韌性特別預算」，它的必要性與急迫性「我已經說明得非常清楚」，「誠心祈禱不要再陷入絕境！」

管碧玲表示，她已在7月28日拜訪中信造船廠總經理韓育霖，「請求船廠體諒，能不能讓我們賒帳交船？」並打算8月4日拜訪台船董事長黃正弘，「請他也幫忙讓我們賒帳交船！」

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管碧玲指出，海巡署在中信造船廠建造的600噸安平級「蘇澳艦」，7月28日剛好是開「完工會議」的日子，換句話說船已經順利完工，馬上可以驗收交船；在台船建造的1000噸級巡防艦「花蓮艦」，也已在7月4日完工、8月1日驗收，等著交船。

管碧玲強調，今年因為預算大幅刪減，並禁止替代，嚴重影響今年交船所需，支付給台船的「花蓮艦」尾款，會短缺4757萬元（應支付契約價金3億6400萬），另一艘2000噸級遠洋巡護船下水款，也會短缺3億210萬4000元（全額5億元）；中信的「蘇澳艦」會短缺全部價金3億6885萬9000餘元。

管碧玲無奈地說：「面對兩家造船廠，我們因為無法如期依契約約定付款交船，需要交船，沒錢付款，我只好親自登門拜託，請求船廠能允許賒帳交船。無端要讓民間業者承受鉅額利息損失，實在感到抱歉！我特別致上歉意！」

管碧玲（中）拜訪中信造船廠總經理韓育霖（左），「請求船廠體諒，能不能讓我們賒帳交船？」（取自管碧玲臉書粉專）

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