被告3次不退卻 罷游領銜人林敬桐：罷免運動已改變南投金權政治

「去游除垢 」罷團領銜人林敬桐，不到30歲但冷靜又勇敢。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/02 16:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投二「去游除垢」罷免游顥領銜人林敬桐，去年才拿到碩士學位返鄉，勇敢承接罷免領銜人，過程中被游顥提告3次，但毫不退卻，她說，游顥在立院通過擴權三法、提中配6改4法案、在澎湖設服務處，二階連署有2萬多位鄉親的託付，她認為，罷免運動已改變南投金權政治，會在三階全力以赴。

今年29歲的林敬桐，去年5月因立法院藍白立委提擴權毀憲法案而加入青鳥運動，10月拿到碩士學位後，返鄉先擔任縣議員陳玉鈴的助理，地方發起罷免游顥行動，她「憨膽 」接下罷團領銜人，後來辭掉縣議員助理，專心罷免事務。她說，爸媽開店做生意，支持她為民主運動做事，讓她義無反顧地「栽進去」，雖然父母也會受到不同理念者的攻擊，讓她感覺很不忍，但爸媽總是說「有捨有得，做自己該做的事就好！」

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林敬桐個性冷靜，遇到各種困難情緒波動比其他人小，有時被志工笑說「沒神經」，她則透露，過程中壓力很大，今年4月前連署收件很不理想，同時間游顥人馬發動罷免很幫忙罷團的縣議員陳玉鈴，自己扛下雙重壓力，因不能影響其他罷團成員，也就努力把負面情緒收起來。

罷免游顥過程不只遇到困難，林敬桐還被游顥提告3次，第1件加重誹謗案已獲不起訴，第2、3件雖還未結案，但她始終認為「所作所為經得起考驗」，而支撐她的還有「2萬多位鄉親連署託付的責任」。

她強調，罷免是比動太陽花運動更在地、更深化的公民運動，公民團體沒有經費、沒有傳統組織人脈，改變南投長期以來有財力、有權力的金權政治模式，而簽下連署書的兩萬多位鄉親，都期待家鄉能夠改變，自己身為罷游行動的法定負責人，一定會努力去完成鄉親交託的使命。

投二立委游顥（左）指他很努力為地方服務，罷團都在造謠。（記者陳鳳麗攝）

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