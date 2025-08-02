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    首頁　>　政治

    蔣萬安讚羅明才財政專家 何孟樺：為何不聽羅建言普發現金？

    民進黨北市議員何孟樺。（資料照）

    民進黨北市議員何孟樺。（資料照）

    2025/08/02 15:48

    〔記者甘孟霖／台北報導〕藍委羅明才罷免案8月23日投票，羅今（2日）舉辦大型造勢，台北市長蔣萬安到場站台，讚羅是財政專家。台北市民進黨議員何孟樺表示，蔣萬安為何不肯聽這位財政專家的建言，好好在北市落實普發現金主張？

    何孟樺表示，7月11日院會發言當中，新北出身的羅明才，正是以台北市經濟的慘況，主張要普發現金。她指出，羅明才一邊拿著十張千元大鈔，一面沉重說：「每當我經過台大醫院、南京東路，台北市各個角落，看到需要金錢幫助的這些國人，有的跪在地上乞討，……我心裡有多麽沈重、多麽痛。」

    何孟樺說，北市的經濟慘到新北的委員都看不下去，蔣萬安如果真心肯定羅明才，為何要把羅的沉痛呼籲當成耳邊風？她指出，普發現金是蔣萬安的主張，羅明才今天受訪，也明確表示，地方「行有餘力」時可以來討論，蔣市府領導下，北市至2024年底已經累計賸餘539億元，完全有能力普發現金。

    何孟樺呼籲，蔣萬安如果真的支持羅明才，就應該聽進羅的話，如果真心愛護台北市民，更應該比羅明才委員更了解北市的需要；如果真的是一個誠實的政治人物，就應該恪守自己的政治主張，再次奉勸蔣萬安，真的真的，不能選前作普發現金戰神，選後卻變普發現金「胡蠅」（hôo-sîn）。

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