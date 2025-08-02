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    何博文全身泥濘雨中挖水溝助災區復原 陳柏惟：國民黨卻在7月底餐敘

    前立委陳柏惟PO出民進黨代理秘書長何博文一身泥濘跟著志工們一起清水溝的圖片，讓許多網友們看了非常感動。（圖擷取自 Threads ）

    前立委陳柏惟PO出民進黨代理秘書長何博文一身泥濘跟著志工們一起清水溝的圖片，讓許多網友們看了非常感動。（圖擷取自 Threads ）

    2025/08/02 16:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中南部豪雨成災，國民黨卻在7月31日晚間舉行餐敘，而兼任民進黨主席的總統賴清德日前在中常會下令全黨全力協助災區復原，民進黨7月31日成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」已前進災區協助災民恢復家園。對此前立委陳柏惟PO出民進黨代理秘書長何博文一身泥濘，跟著志工們一起清除水溝的照片，讓許多網友們非常感動。

    陳柏惟在社群平台Threads貼出1張圖片，可以看到照片中許多志工們紛紛在清除落葉與泥巴，而何博文臉、全身上下沾滿泥巴，奮力將水溝的淤泥挖出，陳柏惟在貼文中表示「這就對了！辛苦了！變形金剛。」

    陳柏惟在貼文留言處PO出國民黨在726罷免投票結束後，在7月31日首次餐敘的新聞截圖，並稱「與此同時」。網友們看到貼文後紛紛留言「謝龍介哪怕出來擺拍一張這樣的明年選舉都可以多個3%選票，但他就不要」、「國民黨秀都不屑作，靠造謠就能成功」、「幾天後民眾黨的會穿乾淨的衣服、鞋子進去打掃，然後發文說民進黨的都在大罷免，他們在災情打掃」、「辛苦了，建議下次救災換比較輕鬆一點的透氣運動衫，大家加油」、「這才是真的苦民所苦」。

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