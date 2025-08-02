為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷團「拔羅波」不畏艱辛 堅持守護台灣迎戰823

    罷團「拔羅波」表示不畏艱辛，會堅持守護台灣迎戰823。（記者翁聿煌攝）

    罷團「拔羅波」表示不畏艱辛，會堅持守護台灣迎戰823。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/02 15:31

    〔記者翁聿煌／新北報導〕罷團「拔羅波」今天指出，看到新北市726第一波的大罷免未能達到目標，更想到「縫補了好久的民主的破洞又鬆開了」忍不住流淚，但志工們強調「哭泣過後，請不要洩氣；悲傷之後，請不要放棄」，為了823還要繼續努力，「拔羅波」指出，參與罷免的年輕人在活動過程中學會了解公共政策，學會上街宣揚理念，學會用一己之力去累積一點一滴的改變，公民意志在不斷萌芽，一旦遇到危害台灣民主的議題，公民團體絕對會挺身而出，守護台灣。

    「拔羅波」發言人琪琪指出，「拔羅波」的志工們選擇深藍的新店區站出來罷免羅明才，一開始大家都覺得很困難，但是羅明才已連任八屆，地方勢力深厚，且爭議不斷，長期把持資源卻毫無作為，去年羅明才隨立委傅崐萁率團訪中後，更持續在立法院支持藍白營的各版本荒唐法案，令大家無法接受，選擇一起站出來。

    琪琪指出，「國民黨對中共的態度，是什麼？」台灣長年以來面對中國威脅要武力解放台灣，最初，藍營反罷免可能只是因為拒絕社會撕裂、反對吵鬧，但美國、歐洲輿論均認為台灣人民的不同意「罷免親中共立委」，看起來像是在默許親中，公民團體推動罷免不是「國內政黨鬥爭」，國際也定調罷免是為了遏止「境外勢力對台的干預」。

    罷團表示，國際不會去分辨親共的人是傅崐萁、羅明才，但對國家不忠誠的他們，卻代表了台灣的民意，罷團強調「請相信我們所做的一切都有意義」只有大家願意相信，才可能會有更好的明天，正因深知這片自由土地的可貴，罷團才選擇在民主風雨飄搖之際挺身而出，去守護那份得來不易的平靜生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播