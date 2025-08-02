堅定罷免的心 罷馬領銜人曾郁凱：南投值得有更好的立委

「All罷馬」罷免馬文君領銜人曾郁凱，從一階持到三階，他說，會繼續努力讓鄉親認同「南投值得有更好問政品質的立委」。（「All罷馬」罷團提供）

2025/08/02 15:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一「All罷馬」罷免馬文君領銜人曾郁凱，從潛艦疑似洩密案開始，再到藍白立委通過擴權惡法，曾郁凱從批判角色被推上罷團領銜人，親人反對居多，甚至有當政治人物多年的長輩，以「政治很髒不要碰」勸他打退堂鼓，他說，投一選區的鄉親，值得有更好問政品質的立委，會更努力讓鄉親了解和認同。

「All罷馬」領銜人曾郁凱從馬文君疑似潛艦洩密案，到去年底藍白立委通過提高罷免門檻的《選罷法》等3惡法，他從在討論群組擔群主，到無人要站上檯面，勇敢接下領銜人；從罷免一階、二階、補件到進入三階，他坦言「每一階段都困難重重」。

請繼續往下閱讀...

曾郁凱指出，家人至今反對他當領銜人經常曝光，連家族從政多年的長輩更以「政治很髒不要碰」勸他退出，但這句話讓他參與罷免的心更堅定。而為了減少家人困擾，在罷免後段期間，選擇在家族事業的工作「留職停薪」。

「很多鄉親不知道馬文君支持中配6年改4年拿到身分證提案！」曾郁凱說，很多人對馬文君的印象是「笑笑的，看到人很親切！」但不知她在立法院問政的樣子，更不了解她贊成或通過的法案影響民生甚多，志工們花心力說明後，有不少鄉親驚呼「以前都不知道這些！」，而從一階站一天收不到一份提議書，到二階連署加上補件合計有2萬多人認同，若要說擔任領銜人最開心的事，莫過於「能進入三階投票」。

曾郁凱表示，726失敗後，有部分在地支持者轉趨低調、悲觀，但他和志工幹部不退縮，推出精準罷免新模式，啟動投票意向問卷，以數據分析與陸戰動員結合，再向選民說明罷免的原因，讓大家認同罷免是為換掉不適任者，選出問政品質更好的立委。

投一選區國民黨籍立委馬文君，目前是5連霸立委。（立委馬文君服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法