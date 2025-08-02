游盈隆支持者批李筱峰戀棧權位 謝志偉抱不平「請還李筱峰一個公道」

謝志偉。（資料照）

2025/08/02 14:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會董事長游盈隆近日點名民進黨立委沈伯洋是「民進黨之恥」，傳將接任駐歐盟代表的謝志偉與台北教育大學台文所名譽教授李筱峰都聲援沈柏洋。游盈隆痛批兩人「只有立場，不問是非」。對此謝志偉表示，當游盈隆支持者說謝志偉與李筱峰貪戀權位，游盈隆沒有反駁，但李筱峰當過什麼官？佔過什麼位？掌過什麼權？游盈隆是不是該反駁或至少修正游盈隆的支持者，還筱峰一個公道？雖然我會覺得有點孤單，但能忍受。

謝志偉在臉書PO文表示，游盈隆，請還李筱峰一個公道，游盈隆說謝志偉和筱峰「只有立場，沒有是非」。結果游盈隆的支持者順應游盈隆說：「他們貪戀權位，不論是非。」「他們」？

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謝志偉指出，他當過阿扁的駐徳特任大使、新聞局長兼政府發言人、小英總統的特任駐德大使。現在又當了一年賴總統的特任駐德大使後，才剛發佈離任 ，甚至還另有報派，但是，筱峰當過什麼官？佔過什麼位？掌過什麼權？能讓他「有資格」跟我一起被游盈隆們駡「貪戀權位」？更別說，他在戒嚴時代（至今）令人由衷欽佩的勇氣及胆識了！駡謝志偉「戀棧」，至少還有點基礎，但說筱峰「戀棧」？他不是對權位的「戀棧」，而是對抗國共的「戀戰」！

謝志偉續指，游盈隆另有支持者留言說「守住知識分子的良心，不對當權者奉承是不容易的！但也因爲選擇一條困難但善良的道路 才更讓人欽佩！」游盈隆對該留言的回應是大大方方地一聲「謝謝！」

謝志偉說，他倒是覺得，這條留言用在筱峰身上才一點也不違和，同時他也注意到，游盈隆對「留言」幾乎每一則都有回應，不同意就反駁，同意就鼓勵或稱謝。

謝志偉直言，那麼，游盈隆是不是該反駁或至少修正游盈隆的支持者，還筱峰一個公道？雖然我會覺得有點孤單，但能忍受，他知道，筱峰一定不屑反駁游盈隆們這個羞辱，但，黑貓偷吃，白貓挨駡，謝志偉實在看不下去。

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