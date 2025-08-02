藍白團結為楊瓊瓔撐場 2000人高喊「不同意罷免」

藍白大團結，造勢活動約2千人為楊瓊瓔撐場。（記者張軒哲攝）

2025/08/02 14:24

〔記者張軒哲／台中報導〕8月23日將再度舉辦罷免投票，有7名藍委名列其中，台中與南投佔了5人，國民黨今（2）日在神岡舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔造勢活動，現場湧入約2000位支持者，凝聚在野團結反惡霸氣勢，高喊不同意罷免。

今日由台北市副市長李四川、苗栗縣長鍾東錦、立法院副院長江啟臣、立委謝龍介、高金素梅、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔，民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前台中市觀旅局局長林筱淇、前立委蔡壁如等人接力宣講。

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楊瓊瓔指出，民進黨發動無差別式罷免，只要意見不同就貼上「中共同路人」標籤，用納稅錢清算異己，「把在野黨當成雜質」，甚至台美關稅談判不力，導致中部工具機與機械零件產業面臨嚴峻挑戰。

盧秀燕表示，楊瓊瓔是市府在中央最重要的戰友之一，為神岡、大雅、潭子、后里爭取道路改善、排水治理、學校補助等多項建設不遺餘力，「市長做得到，是因為有立委幫忙爭取預算！」她感慨說道，楊連任2屆省議員、7任立委，竟遭惡意罷免，「這是民主的傷害，也是對選民智慧的羞辱」，呼籲選民力挺這位為地方打拼的「長工」。

藍營人士大團結，高喊不同意罷免。 （記者張軒哲攝）

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