日本國民民主黨青年局「首訪選台灣」 林佳龍：年輕世代重視

外交部長林佳龍與日本國民民主黨青年局局長、眾議員淺野哲訪團一行自拍留念。（外交部提供）

2025/08/02 13:56

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍本周四（7/31）接見由日本國民民主黨青年局局長、眾議員淺野哲率領的訪問團，雙方就深化台日關係、經濟合作及印太區域情勢等議題深入交換意見，展現台日友好情誼持續升溫，林佳龍期盼未來雙方能推動高層互訪與政策對話，深化民主夥伴合作，共促印太地區繁榮發展。

日本民主黨本次訪團由淺野哲領軍，成員包括參議員伊藤孝惠、參議員田村麻美、眾議員長友慎治、眾議員深作光輝Jesus及眾議員日野紗里亞等合計6名國會議員。

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林佳龍今天在社群分享，他首先對國民民主黨在7月20日日本參議院選舉中獲得高席次（22席）佳績、獲得民意高度肯定與支持表達祝賀。他提及，今年3月曾接待該黨黨代表、眾議員玉木雄一郎，雙方即曾討論青年世代訪台交流的構想，很高興能在短時間內實現，如今國民民主黨青年局首次組團出訪就選擇台灣作為第一站，展現日本年輕世代對台灣的重視。

林佳龍說，近年台日雙邊互動頻繁，國人往來與彼此好感度持續上升，顯示雙方互動的良好基礎。

針對經濟安全議題，林佳龍指出，中國積極擴張「紅色供應鏈」，台灣與日本作為印太第一島鏈的重要夥伴，應共同強化產業韌性，攜手因應經濟安全挑戰。林佳龍表示，未來可透過「美日菲呂宋經濟走廊」、「台日第三國市場合作委員會」等平台推進多邊經濟合作，並期待日本公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，共同促進印太地區繁榮與發展。

林也提及，日本近期與帛琉、巴拉圭及瓜地馬拉等我國友邦深化雙邊戰略合作關係，強化經濟等相關領域的交流合作，相信對區域穩定及台灣外交布局具正面意義。

此外，林佳龍也分享日前偕妻子廖婉如和家人赴日參觀2025大阪世博會，這趟私人行程見到不少好朋友，十分感謝日本台灣交流協會與日本外務省的協助。林佳龍表示，期待未來台日能推動更多高層互訪與政策對話，持續深化合作，共同守護民主價值與區域和平。

會談最後，林佳龍感謝淺野局長贈送「輪島塗」筆並表示，這份來自能登半島輪島市的傳統漆器工藝以堅固耐用聞名，也代表日本對於台灣去年在能登半島地震期間伸出援手的感激之情。

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