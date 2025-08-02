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    普發現金1萬 雲林縣長張麗善喊話中央「阿莎力一點」

    針對普發現金一萬議題，行政院表示未來有必要思考，在適當時機提釋憲。雲林縣長張麗善喊話中央「阿莎力一點」，別悖離民意。（記者李文德攝）

    針對普發現金一萬議題，行政院表示未來有必要思考，在適當時機提釋憲。雲林縣長張麗善喊話中央「阿莎力一點」，別悖離民意。（記者李文德攝）

    2025/08/02 15:40

    〔記者李文德／雲林報導〕賴清德總統昨（1）日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中該條例明定普發現金一萬，但行政院表示未來有必要思考在適當時機提釋憲。雲林縣長張麗善今受訪表示，中央「阿莎力一點」，不要悖離民意。

    張麗善說，無論政院或是總統府，應阿莎力、慷慨一點，尤其現在面臨到天災人禍，人民苦不堪言，尤其災情後很多人衣食方面還短缺，大家也擔憂台灣走向是否好轉或惡化，因此沒安全感。到餐飲業或超商看看，現在交易量約減四成，因為大家都在控制荷包，不敢花錢，因此普發一萬是民眾心聲，希望中央不要跟民意做對。

    此外，近日台中、新北、台北市等地方議員紛紛提出地方政府也要普發現金。就連雲林縣也有民眾提出縣府應該要普發，甚至前雲林縣長蘇治芬也提出，2021至2024年中央已退50.38億元的「中央普通統籌分配稅款」，縣府應普發每人7700元。

    張麗善說，中央四年來超收稅金超過1兆8700億，撥一部份款項給地方政府，六都62.74%，其餘縣市政府是24%，所有鄉鎮公所為8%，另外行政院還有6%。以雲林來講，4年累計分配款項在超收稅金當中，只佔0.27%，是微乎其微且是四年攤提，且這些款項主要用於農水路等交通地方基礎建設，甚至還有生生有平板等重大政策等，相信民眾有感。

    張麗善認為，希望不要斷章取義、以訛傳訛，或是扭曲事實，要把這樣的議題拿來轉嫁，是非常不智的。

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