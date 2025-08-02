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    不爽網友轉發他官方LINE截圖！羅明才赴中正一分局報案

    羅明才貼出報案單，表示已前往台北市警局中正一分局報案。（取自羅明才臉書）

    羅明才貼出報案單，表示已前往台北市警局中正一分局報案。（取自羅明才臉書）

    2025/08/02 14:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在立委羅明才官方LINE上提問普發現金相關問題，結果竟得回應稱此案「完全不符合憲法程序」。相關截圖在網路上流傳後，羅明才怒批此為假訊息，昨日下午他貼出報案單，表示已前往台北市警局中正一分局報案。

    針對網路流傳他官方LINE的回答截圖，羅明才昨日凌晨表示，該截圖為「假訊息」，嚴重影響他的名譽，「本人保留依法追究相關造謠者法律責任之權利，絕不寬貸。」但也引起網友疑惑，認為明明是羅自己官方帳號的回覆，「是要告自己嗎？」

    昨日下午，羅明才在臉書PO出報案證明單表示，近日網路上出現不實訊息，對於這些蓄意散播謠言的不法行為，他的服務團隊已蒐證並報警處理，絕不姑息。他還說，台灣是一民主社會，言論自由應建立在事實基礎上，對於惡意造謠者，必須依法追究責任，以正視聽、維護公理。

    報案內容寫，羅明才的秘書稱他收到民眾私訊，內容為：「我是羅明才，新北市第十一區立法委員。這次的普發一萬元，立法院在未經行政院規劃預算的情況下進行審議，明顯不符合憲法程序。財政支出必須依賴行政院提出的預算，這是基本的法治要求。這樣的程序缺失影響了政策的合法性。謝謝！」認為此不實內容造成委員名譽損害，故報案。

    不過昨天就有網友在Threads發布影片，完整錄下羅明才官方LINE的回答，證實該段內容確實由羅明才官方LINE發出。

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