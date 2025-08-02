823罷免投票 陳乃瑜批新北市府排課不改期還嗆「要投票就缺席」

第2波國民黨籍立委罷免案投票將在8月23日舉行，新北市議員陳乃瑜今（2）日指出，她接獲民眾陳情，市府採購處訂於8月23日舉辦訓練課程，竟以「課程已排定、不會因公投調整」為由，拒絕更改上課時間，影響公民投票權。（陳乃瑜提供）

2025/08/02 14:20

〔記者黃子暘／新北報導〕第2波的國民黨籍立委罷免案投票將在8月23日舉行，新北市等4個縣市共有7位藍委面臨罷免投票，新北市議員陳乃瑜今（2）天指出，接獲民眾陳情，指新北市府採購處訂於8月23日舉辦訓練課程，竟以「課程已排定、不會因公投調整」為由，拒絕更改上課時間，「要投票就自己缺席」。

截至出稿前，市府仍在釐清事件狀況，尚未提供回應。

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陳乃瑜批評說，此舉是剝奪公民投票權，質疑市府莫非是踐踏民主與行政中立原則？根據《公職人員選舉罷免法》與《公投法》，公民投票權應受保障，市府應該主動協調、配合，讓相關受訓人員能安心投票，但採購處卻反其道而行，還以傲慢態度回應民眾的質疑，她要求立刻檢討、調整8月23日當天課程。

陳乃瑜表示，市長侯友宜多次強調要堅守行政中立，但近年市府有早有數次引發行政不中立的質疑，以官僚作風剝奪公民投票權，這難道就是侯友宜所謂的行政中立？請市府各局處勿阻礙投票，並為採購處一案公開說明、道歉。

第2波國民黨籍立委罷免案投票將在8月23日舉行，新北市議員陳乃瑜今（2）日指出，她接獲民眾陳情，市府採購處訂於8月23日舉辦訓練課程，竟以「課程已排定、不會因公投調整」為由，拒絕更改上課時間，影響公民投票權。（陳乃瑜提供）

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