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    朱立倫：823是守護台灣經濟戰役

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/08/02 13:36

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日在臉書發文指出，民進黨執政1年多，台灣經濟已經在國際戰場上一路戰敗，不管是新台幣升值導致企業匯損12%，沉重打擊產業，還是未來有可能要向美國付出4000億美元的「贖金」，賴政府毫無交代，因此，8月23日大家面臨的不只是一次罷免投票，也是一場守護台灣經濟的戰役。

    朱立倫表示，民進黨打這場大罷免，目標只有一個，就是罷掉在野黨7席，可以過半數、全面獨裁，只要民進黨成功，就有可能要把普發現金、放假、軍人加薪、退休警消海巡加薪、經濟建設通通都收回。

    朱指出，民進黨執政1年多，台灣經濟已經在國際戰場上一路戰敗，關稅談判從4月打到8月，結果台灣被課20%關稅，鄰國日本、韓國只有15%，而且不管是台幣升值導致企業匯損12%，成本增加、收入減少，對產業沉重打擊，還是未來有可能付出4000億美元的「贖金」，讓很多產業面臨「砍頭」命運，可是政府卻黑箱到底，毫無交代！

    朱立倫強調，民進黨在這麼嚴峻的時刻，選擇的不是拚經濟，不是救產業，而是繼續搞大罷免、清算異己，如果大家不出來投票，民進黨就真的可能得逞，所以大家一定要投下不同意。

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