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    罷團喊話 換掉江啟臣、台中山線才能重生

    「一罷擊臣」領銜人廖芝晏（右二）表示，唯有換掉江啟臣，地方才有機會重生。（記者張軒哲攝）

    「一罷擊臣」領銜人廖芝晏（右二）表示，唯有換掉江啟臣，地方才有機會重生。（記者張軒哲攝）

    2025/08/02 13:56

    〔記者張軒哲／台中報導〕罷免7名藍委投票將於8月23日舉辦，台中市罷團「一罷擊臣」志工努力收件至最後一刻，讓罷免立法院副院長江啟臣進入第三階段投票，「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，台中第八選區人口流失、發展停滯，唯有換掉江啟臣，地方才有機會重生。

    廖芝晏表示，台中第八選區豐原、東勢、石岡、新社幅員遼闊，志工每天早上八點開始準備，主要幹道、圓環、菜市場、街角巷弄站點設攤，讓鄉親就近交件，遇過冷眼、嗆聲、比中指， 從草創時的五位山線發起人以及領銜人開始，逐一突破門檻，這不只是罷免江啟臣，這是山線鄉親對長期壟斷地方資源的紅黑派國民黨的反撲，這是對親共路線說「不」，台灣人會自己站起來守住民主，守住家園。

    「一罷擊臣」指出，在台中地方派系扎根最深的選區，志工團隊從大罷免一開始就背負巨大壓力，進入投票階段，國民黨地方勢力繃緊神經，從盯哨監控到大量不合理剔除，志工走到這一步非常艱辛，在補件截止前，在豐原火車站前設立「前進搶救指揮所」，才順利送件成功，通過第三階段審查。

    廖芝晏說，這場罷免運動，從來就不只是某個政黨、某一個團體的責任，從一開始，就是人民發起的行動，是來自公民的怒吼、來自選區鄉親的不滿，罷免是每個人都能參與的民主武器。

    廖芝晏表示，「江啟臣是最會躲的立委，絕不是外界看到的溫文儒雅書生。他選區人口流失、發展停滯，絕非他所吹噓的政績豐碩。唯有換掉江啟臣，地方才有機會重生！」

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