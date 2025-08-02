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    台美關稅談判保密 藍營籲協尋當年反服貿黑箱的賴清德

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/08/02 13:07

    〔記者施曉光／台北報導〕美國政府昨日宣布台灣對等關稅20%，但台美談判過程迄今仍處保密狀態，賴政府強調雙方有簽保密協定，不便對外說明，國民黨智庫副執行長凌濤今日呼籲全民協尋在2014年兩岸簽署服貿協議時，喊出協議「逐條審查，不能黑箱」的賴清德總統，並質疑當台灣面臨關稅衝擊時，蕭美琴副總統問潤餅包什麼料，賴清德嘻皮笑臉參加美食展，「兩人是不是只會喊：大罷免，有料？」

    他還說，當時總統府邀藍白國安簡報說要簽保密協定，現在台美關稅說有保密協定，賴政府的不自信跟破功，從大罷免到關稅，比比皆是，簡直就是一個「黑箱政府」，「過去談服貿協議黑箱的民進黨這群人，面臨雙標，又如何自圓其說？」

    凌濤指出，台灣鄰近國家韓國，當面對關稅製造業衝擊，代理總統韓悳洙隨即召開全政府層級會議，研擬多方策略應對可能衝擊，而且談判過程即已向國內說明協商條件與經濟風險，而日本面臨農業及汽車產業衝擊時，日本首相石破茂稱關稅事態「如國難」，並於國會中呼籲跨黨派合作、對談判內容向國內報告與監督，獲得10%關稅的新加坡，該國總理黃循財也立即向新加坡說明風險，形同作戰。

    凌濤並表示，反觀台灣勞工面臨關稅經濟衝擊，賴政府過去1年只跟大家報告民進黨能夠罷免掉幾席立委的風險，現在壓力鍋掀開，竟然跟大家說，有保密協定，不能說明，「看來『獨裁的味道』沒有因為726的結果而止步」。

    他要求賴清德立即說明，製造業連兩個月藍燈，如何阻止頹勢，振興經濟？放無薪假人數飆升，放無薪假的公司數目更是上升至，賴政府的因應舉措為何？該如何守護勞工的權益、生計？而行政院推出的900多億方案，內容為何，是不是應該加大金額及規模？

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