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    陳玉珍喊砍千億韌性預算換普發一萬 林楚茵：引狼入室不演了

    立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

    立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

    2025/08/02 13:00

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國關稅政策，行政院昨邀各部會研議調整特別條例內容，國民黨立委陳玉珍則揚言修掉國土安全靭性預算1200億元，讓普發1萬元不必舉債。對此，民進黨團副幹事長林楚茵今（2日）批評，國民黨在罷免案投票過關後就露出真面目，引狼入室置國安於不顧，「打開大門的吳三桂不演了！」

    立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，並明定特別預算上限為新台幣5450億元，每人將普發現金1萬元，但行政院考量對美談判結果與當初擬定特別條例時的狀況有改變，因此行政院將提出特別條例的修正草案。

    陳玉珍今替同黨立委羅明才的反惡罷後援會活動站台，她表示，民進黨想修掉5450億元的普發1萬元特別預算，若法案送到立法院，「國土安全靭性預算1200億元我們可以修掉，換成普發現金，反正1萬元我們是一定要發」，這樣普發現金1萬元就不用舉債。

    對此，林楚茵受訪質疑，國民黨現在是幫中國拆掉台灣防衛大門？寧可拆家門不要國防，現在只要發錢就好？在罷免過關就露出真面目，打開大門的吳三桂現在不演了。

    林楚茵說，國民黨是餵「毒蘋果」，給全民吃甜頭，但削弱國防，置國安於不顧，這就是引狼入室。

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