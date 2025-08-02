不畏挫折走對的路！新竹「撕除惡銘」罷團志工持續上街宣傳

「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷表示，團隊堅持努力了逾半年，「對的路要繼續走，我們一定會勇敢地走到終點」！（記者廖雪茹攝）

2025/08/02 14:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第二波罷免投票將於8月23日登場，新竹縣國民黨立委林思銘為七案之一，公民團體「撕除惡銘」志工持續上街頭宣傳，領銜人謝婷婷今天表示，林思銘原擔任黨團書記長卻亂簽提案、讓預算審查淪為政治鬥爭，種種亂象民眾都看在眼裡，醞釀多時決定將氣憤化作行動，從元月提案迄今堅持努力了逾半年，「對的路要繼續走，我們一定會勇敢地走到終點」！

談起罷免行動，雖然首波罷免投票遭遇失敗，但謝婷婷內心依舊無比激動！她說，「撕除惡銘」團隊志工，從零星幾個人到現在近百人，不分年齡和職業，相繼參加志工行列，都是抱著堅定的信念，希望維護人民權益、保衛國家安全，所以大家不僅不畏挫折，從提案到四處找設據點、不分日夜連署迄今，持續在街頭宣傳，也有越來越多友軍投入支援。

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謝婷婷表示，林思銘在立院不但多次推動或支持影響國家安全的預算刪減，如凍結國防、潛艦及無人機預算，嚴重削弱國軍防衛能力，而且大幅凍結或刪除各部會預算，支持「立法院職權行使法」違憲修法。藍白立委攜手大量提案造成審查期程大幅延宕與混亂，濫用監督職權，使行政效率與國家治理陷入癱瘓。

謝婷婷進一步說，林思銘曾經承諾推動多項交通建設，卻反向刪減相應預算，阻礙地方進步；凍結或削減教育經費，無視新竹地區生育率高，讓學校與幼兒照顧資源陷入窘境。

「罷免是一件非常艱困的事，但是志工並沒有帶著苦瓜臉投入，而是笑嘻嘻的」，謝婷婷說，大罷免並不是挑起仇恨，而是守護台灣的力量！所以團隊每個人都默默的打拚，無論罷免結果如何，一定會堅持到底，「希望讓新竹縣、讓全台灣聽見我們的聲音」。

第二波罷免投票將於8月23日登場，新竹縣國民黨立委林思銘為7案之1 。罷團志工持續宣傳。（「撕除惡銘」團隊提供）

國民黨新竹縣立委林思銘。（記者廖雪茹攝）

「撕除惡銘」團隊志工表示，無論罷免投票結果如何，堅持走到最後。（「撕除惡銘」團隊提供）

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