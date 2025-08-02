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    港湖罷秀將轉型成港湖民防團 下一步首重「動員能力」關注區域治理

    港湖罷秀發言人李澤中表示，民防團需要有組織動員的能力，擁有回應、動員的能力，組織動員的部分需要有明確的造冊跟編隊，這是港湖民防團首先要推動的。（記者陳逸寬攝）

    港湖罷秀發言人李澤中表示，民防團需要有組織動員的能力，擁有回應、動員的能力，組織動員的部分需要有明確的造冊跟編隊，這是港湖民防團首先要推動的。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/02 13:17

    〔記者孫唯容／台北報導〕罷免李彥秀團體「港湖罷秀」今（2）日舉辦車掃謝票，並宣示未來將轉型成「港湖民防團」，預計在年底成立，致力於關注區域治理、民主安全與本土價值的深根發展。港湖罷秀發言人李澤中表示，民防團需要有組織動員的能力，擁有回應、動員的能力，組織動員的部分需要有明確的造冊跟編隊，這是港湖民防團首先要推動的。

    李澤中指出，民防團跟自訓團最大的差別，落在自訓團是個人的體能、醫療跟防災知識的建立，民防團需要有組織動員的能力，這個組織動員的部分需要有明確的造冊跟編隊，這是港湖民防團首先要推動的。

    李澤中說明，港湖民防團需要正式的入會，之後會編隊，編隊的重點在於每5到6個人會組成小隊，會評估說每個小隊裡面是否有急救相關的人才、無線通訊的人才，真正在急難的時候才可以有比較明確的動員，民防團會有定期的演訓、防災演練等等，會去找社區大樓的管理委員會，或者是找里辦公室，協助他們舉辦地區性的防災演習，把防災跟民防的概念繼續深化到港湖地區。

    李澤中也表示，未來也會跟黑熊學院、台灣民團協會有聯繫，目前台灣民團協會希望各地區罷團，如果有要成立民防團，都可以在台灣民團協會有一位代表，成為一個大型的聯繫平台，目前他也是港湖地區的代表。

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