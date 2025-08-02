羅明才成立反惡罷後援會 朱立倫、侯友宜、蔣萬安等藍營要角到場相挺

國民黨立委羅明才（左五）「挺在地 反惡霸」後援會成立大會2日在新店區舉行，國民黨主席朱立倫（左六）、新北市長侯友宜（左四）及多位藍營政治人物都到場站台力挺。（記者廖振輝攝）

2025/08/02 12:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕公民團體罷免新北6席藍委，還剩1席藍委羅明才將在8月23日投票，羅明才今天舉行反惡罷後援會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安等藍營大咖與雙北藍委紛紛到場相挺，朱立倫說，他與侯友宜一定會陪著羅明才拚到底，戰勝無能獨裁的民進黨。

藍營挾著726反罷全面獲得不同意的氣勢，今天在新店為反惡罷後援會的羅明才助陣，要帶給支持者反罷免信心。朱立倫指出，台灣面臨美國強大壓力，可能必須付出4千億美金的代價換取低關稅，鄰近的日韓都與企業共同溝通，只有民進黨政府以保密為由黑箱作業，同時還是在拚大罷免，所以他呼籲在場民眾，一定要力拚823的7席藍委全壘打，一定要守住羅明才。

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侯友宜指出，一向對民進黨友善的日本讀賣新聞刊出社論，嚴厲批評民進黨以罷免製造民眾對立與仇恨，盼民進黨趕快停止823罷免修補對立，人民想要政府拚民生、拚經濟，因此他呼籲大家面對嚴峻挑戰，一定要投下不同意罷免，支持長期為地方爭取建設的羅明才，還有支持核三延役公投，確保台灣能源穩定。

蔣萬安說，羅明才在立院爭取新店交通建設帶動地方發展，深坑和安坑輕軌到規劃到開工，都是羅明才在背後全力推動，雙北捷運環狀線南環段，工程困難6次流標，需要中央協助，還好有賴世葆在羅明才在中央積極溝通協調，去年大家用選票支持羅明才高票連任，現在遇到民進黨無差別大罷免毫無道理，「民進黨要大家要陪他們選到他們贏為止」，「就是偷在大家去年的選票，我們不能同意」。

國民黨立委羅明才（右）「挺在地 反惡霸」後援會成立大會2日在新店區舉行，台北市長蔣萬安（左）及多位藍營政治人物都到場站台力挺。（記者廖振輝攝）

國民黨立委羅明才「挺在地 反惡霸」後援會成立大會2日在新店區舉行，多位藍營政治人物都到場站台力挺，不少支持者也在現場搖旗吶喊。（記者廖振輝攝）

國民黨立委羅明才「挺在地 反惡霸」後援會成立大會2日在新店區舉行，多位藍營政治人物都到場站台力挺，不少支持者也在現場搖旗吶喊。（記者廖振輝攝）

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