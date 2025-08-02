王世堅喊823罷免撤案 高嘉瑜：他非常有智慧「代表民進黨不同聲音」

民進黨前立委高嘉瑜。（記者陳逸寬攝）

2025/08/02 12:43

〔記者孫唯容／台北報導〕面對大罷免吞敗，民進黨內外出現檢討聲音，立委王世堅日前更公開表示反對大罷免，希望總統賴清德協調8月23日第二波罷免案撤案，引發議論。民進黨前立委高嘉瑜今（2）日受訪表示，王世堅非常有智慧，他的話其實在民進黨內也代表不同的聲音，民進黨是一個大鳴大放的政黨，一直都有不同、多元的聲音，也希望這樣多元、理性、互相理解包容的態度，能從民進黨內出發去跟社會對話。

罷團「港湖罷秀」今日舉辦車掃謝票，邀請前立委高嘉瑜陪同向港湖居民致謝。「港湖罷秀」團隊當面向高嘉瑜致謝，感謝她在這段時間，無論颳風下雨都站在戰車上一直支持大家，很感謝她一路以來的陪伴。

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車掃前，高嘉瑜受訪被問及，王世堅反對罷免，成為黨內孤鳥，她是否力挺精準罷免？高嘉瑜表示，王世堅委員一直都是非常有智慧的人，他的話其實在民進黨內也代表不同的聲音，現在黨主席已經下令，未來還是會全黨團結。

高嘉瑜也說，民進黨就是一個大鳴大放的政黨，一直以來有多元不同的聲音，希望這樣多元、理性、互相理解包容的態度可以從民進黨內出發，也能夠去跟社會對話，這個應該是大家最期待的。

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