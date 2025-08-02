陪同港湖罷團謝票 高嘉瑜曝下一階段規劃

高嘉瑜說，階段還有很多事情要做，所以先把現階段的事情做好，尤其是目前中南部還有很多的災情，豪雨的情況也尚未解除，大家現在最擔心的是，如何協助中南部的民眾如何恢復家園，這個也是現在民進黨最關心的事情。（記者陳逸寬攝）

2025/08/02 12:44

〔記者孫唯容／台北報導〕罷團「港湖罷秀」今（2）日邀請前立委高嘉瑜、議員何孟樺陪同謝票，向港湖地區78560位投下同意票的居民致謝。面對下一階段有新規劃嗎？高嘉瑜受訪時表示，階段還有很多事情要做，所以先把現階段的事情做好，尤其是目前中南部還有很多的災情，豪雨的情況也尚未解除，大家現在最擔心的是，如何協助中南部的民眾如何恢復家園，這個也是現在民進黨最關心的事情。

面對媒體問及，目前李彥秀罷免案已結束，未來會去哪裡支援？高嘉瑜說，未來有需要協助的地方，黨主席賴清德也下令，無論是救災還是協助8月23日的活動，民進黨所有的黨公職當然會全力以付，「希望努力為台灣站出來的人不孤單，我們也都會陪著他們一起走完最後一哩路。」

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高嘉瑜說，再次感謝港湖有78560位的好朋友，大家都是以愛台灣為出發點來參與投票，每張票、每個人大家都是希望台灣會更好，目的也是藉由這次跟台灣對話，不同的聲音有不同的想法，每個人都可以表達出來，這就是民主的意義，沒有人是一定對，或是一定錯，但是他們希望台灣更好，這樣的出發點，大家能後互相理解，台灣一定會更好，所以他們努力，有始有終，今天要來感謝所有愛台灣的朋友們，他們會繼續加油。

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