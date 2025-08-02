黃呂錦茹千萬元交保 是否重掌北市藍營主委仍未知數

黃呂錦茹涉幽靈連署案被羈押近百日，昨千萬元交保。（資料照）

2025/08/02 11:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署案被起訴，羈押禁見近百日，昨（2日）千萬元重金交保。而黃呂錦茹在台北市藍營操盤扮演舉足輕重地位，基層殷殷期盼她重掌兵符。黨部代理主委、議長戴錫欽說，目前希望先讓黃呂好好休息，之後有碰面再來好好討論。議會國民黨團書記長李明賢說，黃呂願意回來當主委一定歡迎。

據了解，黃呂歷經數月折騰，家人對於其重返一線持反對立場，而她本人目前意願也尚未明朗，不過藍營基層多希望黃呂能再回頭帶領台北市黨部。

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戴錫欽表示，黃呂能回來領導當然最好，不過目前還沒跟黃呂碰面，希望先讓黃呂好好休息一陣子，之後會再慰問黃呂，也跟她聊聊，還是尊重黃呂本人意願。

而大罷免藍白合對於台北市政治版圖影響，戴錫欽表示，目前民眾黨已有4席議員，在松山信義、中正萬華應該也會各提人選，國民黨會尊重，並評估席次最大化可能。不過目前都還沒談過，因為大罷免還沒整個結束，等到明年內部各自討論完後，相信以現在立院、反罷的合作模式，藍白會繼續合作。至於縣市首長方面，可以透過共同機制決定出最強人選來提名。

李明賢說，黨部之前多位黨工都被羈押，因應明年選戰也需要重新調整，黨團心疼黃呂的遭遇，也尊重她的意願，之後會配合黨部，如果黃呂要回來續任主委，一定歡迎。

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