咬牙挺過二階送件 「中三拒瓔」批藍白：亂推法案不知反省

「中三拒瓔」罷團發言人CONNIE（左）表示，楊瓊瓔連任立委多年，通過許多國會擴權法案，呼籲民眾挺罷免。（資料照）

2025/08/02 12:08

〔記者張軒哲／台中報導〕8月23日將再度舉辦罷免投票，有7名藍委名列其中，罷團「中三拒瓔」志工努力收件至最後一刻，才將台中市第三選區國民黨資深立委楊瓊瓔罷免案送入第三階。「中三拒瓔」罷團指出，楊瓊瓔連任立委多年，長年盤據立法院，但她不知反省，通過許多國會擴權法案，刪除一些關於國家安全的重要法案。

中三選區收件過程相當艱困，罷團指出，二階送件達成率僅約103%，是全國罷免藍委二階送件比率最低的選區，許多長輩曾善意提醒「不會過、不用忙了啦」，團隊對民眾意見聽在耳裡，更放在心裡，作為政治素人，基層志工和站點夥伴承受的身心壓力極大、難以言喻，然而正是在最疲憊、最煎熬的時刻，團隊沒有放棄，咬牙堅持下去；更感謝全台友團義無反顧的支持，不只是提供協助，更點燃了持續前進的信念與勇氣，讓補件工作最終得以完成。

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「中三拒瓔」罷團發言人CONNIE表示，藍白兩黨立委從去年在立院陸陸續續做的事情，其實回頭來看，沒有一個人是無辜的，甚至可以說是推手的角色。從去年開始連署活動以來，其實藍白立委如果願意傾聽民意、願意好好討論，而不是急忙的利用多數優勢亂推法案，就不會走到公民利用罷免權來進行反制。

CONNIE表示，各項親中法案、各項癱瘓政府施政的法案，有哪一項是真的好好坐下來討論的？對於公民團體的訴求，直接貼上是綠營支持者的標籤，傲慢的態度對比選前的鞠躬哈腰的拜票，這樣的民意代表真的好嗎？訴求從來都沒有變，下架不適任立委就是告訴他們「若持續的如此荒腔走板，民意是會反噬的。」

國民黨立委楊瓊瓔（中）。（記者張軒哲攝）

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