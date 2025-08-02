中共滲透到罷團群組！ 陳又新：民間自主民防的組織化刻不容緩

律師陳又新。（資料照）

2025/08/02 12:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台灣的滲透無所不在，律師陳又新指出，他發現有一大群帳號同時加入了港湖除銹的民生社群，其中一個是中共網軍帳號，被眾人戳破後惱羞逃離，讓他更深刻地體認到「民間自主民防的組織化」刻不容緩！

陳又新在臉書PO文表示，昨晚比較有空開始滑平板，滑著滑著突然發現有一大群帳號同時加入了港湖除銹的民生社群。但這個群組在港湖罷免結束後，理論上因為原本的功能不再，所以也鮮少會有人特別加入，但截至發文章的當下，已經來了一波又一波的新帳號。

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陳又新指出，昨晚初來乍到的一波帳號裡，有一位突兀地發表起他的政治言論，他以社群內別的網友轉發 Emmy追劇時間 的文為著眼點，看似緩和地問出：「好奇的問 之前大同中資案的事情 波特王被起底，有收中資錢 這咖，當下立場跟說話脈絡跟波特王一樣 為什麼要轉貼他的文章 我討厭中共同路人」，但被其他網友指出此言為造謠後，該帳號便話鋒一轉，逐漸帶歪風向，開始試圖去洗；還引用【街頭麥克風】的影片，試圖營造自己有所本的樣子。

陳又新續指，但在自己挑出幾個點質問該網友後，對方選擇迴避不談，最後悻悻然地離開。首先，對方提到這個月賺了30萬，然後曬出一張收入242200元的帳戶資料，摘要顯示為00571轉入。我立即注意到帳戶餘額是242215元，那代表在這筆帳進來之前，該帳戶只有15元，我問該網友「收入這筆錢之前帳戶只有15元，還好嗎？」接著，我又點破該網友的摘要為00571轉入，00571是香港上市的豐德麗控股有限公司。網友完全閃躲沒有回應。

陳又新補充，第三，該名網友完全不知道自己是誰，全台不敢說，但我自認在港湖還算有名氣的吧？加入港湖罷免相關的群組居然不知道，在這期間其他人也已經識破對方的身分了，故意在哪發言耍著他玩，最後對方直接賭（破）氣（防）說出「你們那邊打工好賺嗎」，無疑承認了中國網軍身分後，便自己灰溜溜退出社群了。

陳又新分析，昨晚這件事給了很大的警訊，中國滲透不是新鮮事，但滲透到我們這麼在地，且是聊些地方美食生活的社群，中國滲透之深、之廣，令人驚詫。網軍的目的也很清楚，一進來就試圖在社群中帶風向，製造爭執、對立，滲透的目標就是要分化台灣人，藉由這個事件，更深刻地體認到【民間自主民防的組織化】刻不容緩！烏俄戰爭前，俄羅斯也曾開始對民間社群進行滲透，在民間社群帶風向，試圖誤導烏克蘭人，目的在混淆他們戰時所需的正確資訊；這次中國網軍的滲透有著滿滿的既視感。

陳又新直言，目前民眾對於在戰爭下的生存，都是自主學習、佛系學習，但有系統的編組是必要的！當中國開始滲透地方社群、傳遞虛偽訊息、分化台灣民眾，只有平時就建立起編組的夥伴之間，才能彼此信任、互助，增強平民生存韌性！

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