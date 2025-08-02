德國最大黨聯盟成員訪台 盼借鏡台灣供應鏈去風險化經驗

外交部政務次長吳志中歡迎德國國會外委會議員拉德萬（Alexander Radwan，右1）。（外交部提供）。

2025/08/02 11:45

〔記者方瑋立／台北報導〕德國國會最大黨基民盟的姊妹政黨基社盟（CSU）外委會成員拉德萬（Alexander Radwan）近日訪台，外交部政務次長吳志中昨（1）日午宴歡迎訪團一行。拉德萬說，此行是為了解台灣民主韌性與兩岸關係發展及印太區域國家合作情形，也盼借鏡台灣供應鏈去風險化的經驗，持續推動台德雙邊合作。

吳志中說，台灣將與德國及歐洲持續合作，共同促進全球半導體供應鏈安全，並感謝德國外長瓦德福（Johann Wadephul）今年7月引用聯合國憲章反對在台海使用武力，期盼德國國會與各界持續支持台海和平穩定。此外，我國支持並樂見歐洲與民主國家持續派艦通過台海，以具體行動捍衛台海的自由航行權。

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拉德萬則指出，德國與台灣面臨相同挑戰，此次來台是為了瞭解台灣民主韌性與兩岸關係發展，以及我國與印太區域國家的合作情形；另盼借鏡我國供應鏈去風險化的經驗，持續加強推動台德雙邊實質合作。

外交部表示，陸委會副主委沈有忠及德國在台協會代理處長Katrin Buchholz昨亦應邀作陪。台德共享自由、民主、人權、法治價值，雙方近年在此共同價值的基礎上，持續深化各領域合作交流且關係愈趨緊密。我國將續與德國及歐洲等民主夥伴一同守護民主自由，並共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

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