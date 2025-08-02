與港湖罷秀志工謝票 何孟樺：民進黨未來會持續做公民的後盾

何孟樺表示，一直以來罷團他們的努力並非完全白費，本次罷免共有7個選區開出超過25％，港湖就是其中之一。（記者陳逸寬攝）

2025/08/02 12:25

〔記者孫唯容／台北報導〕立委李彥秀罷免案雖然未成功，不過投票率高達近6成，今（2）日罷團「港湖罷秀」邀請前立委高嘉瑜、議員何孟樺一起走上戰車，向港湖地區78560位投下同意票的居民致上深深謝意。何孟樺表示，一直以來他們的努力並非完全白費，本次罷免共有7個選區開出超過25％，港湖就是其中之一，民進黨未來會繼續跟公民同行，做公民的後盾。

何孟樺表示，這段時間之內，港湖地區的公民團體都非常辛苦，從去年此時此刻，不管風吹日曬雨淋，都可以看到大家在街頭上，不管是宣傳理念，還是拉連署書，一直以來他們的努力並非完全白費，共有七個選區開出超過25％，而港湖就是其中之一，未來也會跟公民團體持續站在一起，後續不管是公民團體會變成民防團等等，他們可以協助的地方，一定會持續協助。

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何孟樺說，希望可以讓民主在港湖更加深耕，跟所有的朋友再次傳達，罷免整體過程，你們的努力都沒有白費，很開心看到大家會繼續一起前進，一起努力。

面對媒體提問，現在距離8月23日剩不到一個月，民進黨立院總召柯建銘說要背水一戰，是否也是呼應總統賴清德說的精準罷免？何孟樺表示，8月23日的罷免許多人都非常關注，民進黨的黨公職除了在協助救災外，也陸續在提供各地區罷團們協助，民進黨也會繼續跟公民同行，做公民的後盾。

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