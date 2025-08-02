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    攜手高嘉瑜、何孟樺街頭謝票！罷團籲李彥秀正視民意聲音

    前立委高嘉瑜、台北市議員何孟樺與「港湖罷秀」志工一起進行車掃謝票。（記者陳逸寬攝）

    前立委高嘉瑜、台北市議員何孟樺與「港湖罷秀」志工一起進行車掃謝票。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/02 11:45

    〔記者孫唯容／台北報導〕立委李彥秀罷免案，以78560票通過25%法定門檻，不過不同意票數高於同意票，罷免案最終未能過關。今（2）日「港湖罷秀」邀請前立委高嘉瑜、議員何孟樺一起走上戰車，再度深入港湖地區的街頭，感謝所參與這場民主行動的市民。面對投票結果，「港湖罷秀」認為，象徵著港湖選擇再給李彥秀一次機會，但同時也反映出社會對國會現況的高度關注與不滿。

    「港湖罷秀」志工代表Leanna表示，一場公民運動不是多數人努力就能完成，需要有人站上街頭，有人在背後默默支持，或是伸出援手，更需要有人站出來投票，在此向所有以任何形式參與的民眾表達最深的感謝，首先感謝出門投票的你我，特別是投下同意票的78560名港湖居民，是大家讓這場民主行動不是紙上談兵，而是具體行動。

    Leanna說，特別感謝堅守第一線的志工團隊，從站路口宣講、車隊掃街、塞信箱、追垃圾車，到每日行政作業與線上支援，都是這場社會運動的核心骨幹，更感謝在地的前委員高嘉瑜、市議員何孟樺、李建昌、王孝維、陳又新律師，還有反共護台志工聯盟、女力護國計畫、邊緣者聯盟等協力團體，以及各地熱心捐助的「課金公媽」，直接付款支持物資製作與宣傳開支，讓罷免行動得以順利推進。

    Leanna直言，這次罷免案的投票率高達近6成，顯示結果具代表性。雖然多數民眾選擇不同意罷免，港湖罷秀團隊「依舊誠懇呼籲李彥秀委員，正視這場罷免所揭露的民意聲音，努力以行動回應民眾期待，放下意識形態與政黨壓力，專注港湖、守護台灣。」

    前立委高嘉瑜出席港湖罷秀謝票車掃。（記者陳逸寬攝）

    前立委高嘉瑜出席港湖罷秀謝票車掃。（記者陳逸寬攝）

    港湖罷秀謝票車掃行前記者會，台北市議員何孟樺。（記者陳逸寬攝）

    港湖罷秀謝票車掃行前記者會，台北市議員何孟樺。（記者陳逸寬攝）

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