游盈隆批沈伯洋 曹興誠：假中立靠耍嘴皮維生毫無批評資格

曹興誠（右）、沈伯洋（左）。（資料照）

2025/08/02 11:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票無一人過關，挺罷方遭遇重大挫敗。台灣民意基金會董事長游盈隆近日痛罵沈伯洋，說他是民進黨之恥，要沈伯洋辭去立委。對此，聯電創辦人曹興誠表示，游盈隆，請你有點廉恥好嗎？這樣一個不會做事，靠耍嘴皮維生，忘恩負義，無是無非的人，批評沈伯洋根本毫無資格。

曹興誠在臉書PO文表示，游盈隆近日高分貝痛罵沈伯洋，說他是民進黨之恥，要沈伯洋辭去立委，游是民進黨的叛徒，有什麼資格代表民進黨喊話？此次大罷免的召集人是傅崐萁，他毁憲亂政、通匪賣台，激起全民憤怒，才有大罷免。游盈隆明知事實如此，卻想歸罪給沈伯洋。游在替哪邊工作？替什麼人工作？應該有人去好好調查一下。

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曹興誠指出，國民黨在罷免以前，沒有反對大罷免。他們只說，你罷我5個、我罷你10個。後來自己聯署罷免民進黨立委不成，就把罷免說成「惡罷」，國民黨如此賴皮不要臉，游盈隆你長年假裝中立，為什麼不批評國民黨「反罷」毫無理由，卻專罵民進黨？民進黨過去重用游盈隆，三次支持他參選花蓮縣長，兩度參選立法委員，結果他通通落敗。自己無能不檢討，竟然罵花蓮縣民主程度差，導致民進黨以後在花蓮的支持度大降。

曹興誠續指，2015年，游想參選台北第一選區立委，但民進黨見游是常敗將軍又有諸多爭議，決定提名呂孫綾。游叫罵說，呂孫綾絕對選不上，提名呂，是「誤黨誤國的愚蠢決定」，結果2016年1月，呂孫綾成功擊敗中國國民黨的三連霸立委吳育昇，成為第9屆最年輕立委，得票數創下該選區新高。可見游盈隆講話自私自利，全無可信度，事後游見民進黨內已無油水可撈，在2019年退出民進黨，此後其言行多不利於民進黨。

曹興誠直言，這樣一個不會做事，靠耍嘴皮維生，忘恩負義，無是無非的人，批評沈伯洋根本毫無資格，游批沈，絕對是看國民黨撐過罷免，想趨炎附勢，抱國民黨或者共產黨大腿，游盈隆請你閉嘴，給自己留點餘地，不要學徐巧芯毒液亂噴，那樣沒好下場。

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