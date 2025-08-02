台中「中二解顏」力拚最大選區罷免 喊話要送顏寬恒去當里長

「中二解顏」發言人林宣宏，曾手持「媽祖是大家的媽祖」布條，恭敬至鎮瀾宮過爐。（罷團提供）

2025/08/02 11:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區涵蓋沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰區，是台中三罷區幅員最大選區，「中二解顏」最早從烏日車站等路口連署提議，由社區媽媽童香蘭領銜、藍委顏寬恒「表弟」林宣宏自願擔任發言人，林宣宏說，前線志工有共同信念，忍受夜幕與西南氣流風雨，忍受謾罵、威脅甚至動手，及長期疲憊勞累，堅持不退縮，要為中二帶來希望。

「挺寬恒選里長，一定出來投同意！」中二選區於2021年10月投票罷免立委陳柏惟，是台灣近年唯一成功罷免選區，而顏寬恒2024年2月上任後，延續國民黨鄰里綁樁風格引發居民不滿，林宣宏平常在做鋁門窗工程，挺身而出要罷掉表哥。

請繼續往下閱讀...

罷團曾未通過罷免二階連署門檻30278張，補足公告缺件2267份連署書才過關，過程中，選區前立委陳柏惟始終全力相挺，並在6月27日送達補件後當晚「剃光頭」屢行承諾，林宣宏先剃光頭，再幫陳剃第一刀成為「兩個光頭」宣傳鮮明形象。

「中二解顏」志工曾被里長跟蹤，對手在大肚舉辦反罷免造勢晚會，發文給鄰長稱「目標一台遊覽車40人，現場備有包子肉粽」，提供遊覽車接送，還有包子、肉粽可領取，志工則無懼表示，我們不是來祈求民主的，我們是來這裡奪回民主的主權。

林宣宏說，真的要感謝中二選民為自己家園、國家勇敢站出來發聲，中二是艱困選區，罷團從一階提議、二階連署走到現在非常不容易，選區是台中最大罷區，面對政治家族派系大本營，是地方勢力築起鐵籠，展開「陸戰宣傳」，衝刺823投票非常不易，尤其面對綿密鄰里長監視，選民都不太敢露面。

藍委顏寬恒（圖）能否挺過823罷免值得關注。（記者黃旭磊攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法