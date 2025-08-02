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    不演了？陳玉珍喊砍韌性發現金 國軍海巡特別預算重要性一次看

    中國海警船闖入金門水域、金門海巡艇全程監控。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門水域、金門海巡艇全程監控。（金門海巡隊提供）

    2025/08/02 11:21

    〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委陳玉珍今（2）日受訪語出驚人表示，可將規模5450億的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」 中韌性預算修掉，就不會有普發現金還需要舉債的問題。不過，這筆預算中包含國防部1151億元及海巡署295億元，是國軍及海巡面對中國灰色地帶襲擾加劇，在資安通訊及岸防堅偵的重要預算補給。

    陳玉珍今天上午出席被提案罷免的同黨立委羅明才後援會成立大會，她在會前受訪時說，「一萬塊我們是一定會發的」，若民進黨打算修掉，我們也可以把1000餘億的韌性預算修掉，這樣就沒有舉債的問題。

    總統昨天已正式公告規模5450億的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」生效，該條例明定「為強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益」，將每人發放1萬元現金，並應於今年10月31日前執行完畢。

    行政院昨也說，該條例有關普發現金的內容有違憲、違法等瑕疵，將在適當時機提出釋憲。另待台美關稅談判結果出爐後，會再針對該條例提出修正案，因應實際所需。

    該預算中，國防部所編列的1151億元，主要用於強化通資電基礎設施，包括擴充雲端運算、設置機動備援伺服器與資安防護系統、增建衛星通信及微波網路，確保在戰時或遭受攻擊時仍能維持軍民關鍵通訊不中斷。同時也包含整合三軍與海巡雷達情資、建立共通作戰圖資平台，以及強化戰略物資儲備、修繕彈藥庫與油彈設施、整建後備訓練場等項目。

    另外，面對中國小艇偷渡及權宜輪勾斷海纜事件頻仍，海巡署編列295億元預算，則用於提升「第二波海巡現代化」裝備，建置岸際雷達、紅外線熱影像系統、無人機、無人艇與水下偵蒐設備，形成海空立體全天候監偵網，並擴充中大型艦艇與配套後勤、碼頭與廳舍設施，回應灰色地帶威脅與電纜安全挑戰。

    中國近年對台灰帶襲擾加劇，國土韌性特別預算中的國防及海巡項目，均屬急迫且無法由一般年度預算支應的項目。預算集中執行，目的是在短期內強化前線面對突發事態與高風險挑釁的應處能力，並提升整體社會在遭受天然災害、網路攻擊或戰爭狀況下的持續運作能力。

    國軍各資訊部隊配備的機動式衛星通信車。（資料照）

    國軍各資訊部隊配備的機動式衛星通信車。（資料照）

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