藍白聯手造勢反惡罷 直指台灣關稅20％台中廠商受重傷

前台中市觀旅局局長林筱淇、前立委蔡壁如等人代表白營接力宣講，林筱淇（右三）直指關稅問題讓台中廠商受害。（記者張軒哲攝）

2025/08/02 11:38

〔記者張軒哲／台中報導〕8月23日將再度舉辦罷免投票，有7名藍委名列其中，台中與南投佔了5人，國民黨今（2）日在神岡舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔造勢活動，立法院副院長江啟臣也名列第二波罷免名單，他今日致詞指出，川普宣布台灣對等關稅稅率為20%與越南相同，高於日、韓等競爭對手的15%，台灣製造業出口首當其衝，而潭子、大雅、神岡地區的工具機、汽車零組件等幾乎是關稅海嘯第一排的「重災區」。

江啟臣說，台灣還高於泰國、柬埔寨、印尼、菲律賓、馬來西亞的19%。即便是暫時性稅率，若加上已大幅升值的臺幣匯率，恐引發國際市場「轉單效應」，在去年美國總統川普上任前，就指出川普2.0將是「關稅是武器、交易是目的」的「大談判、大交易」時代。這不是個別企業所能夠單獨面對，而是需要整個政府、產業和國人共同面對的「大談判」，提醒政府及製造業的朋友們儘早因應。

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江啟臣說，請中央政府持續與美方關稅談判，爭取更具對等性、公平性的貿易條件，降低我國產品在美國市場的關稅負擔，強化台灣產業國際競爭力。

民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前台中市觀旅局局長林筱淇、前立委蔡壁如等人代表白營接力宣講。林筱淇指出，昨天有開設手工具機工廠的朋友告知，工廠要收掉了，這就是民進黨發動大罷免結果，民進黨鎖定中台灣立委罷免，呼籲大家要投不同意。

立法院副院長江啟臣指出關稅問題，讓台中廠商受害。（記者張軒哲攝）

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