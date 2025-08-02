大罷免後解憂「接住彼此」 桃議員王珮毓、黃瓊慧辦公民充電站

桃園議員王珮毓、黃瓊慧5日辦公民充電站，與公民聊天解憂。（桃園市議員王珮毓提供）

2025/08/02 11:20

〔記者黃政嘉／桃園報導〕首波大罷免開票結束，眾多公民對於未成功罷免藍委，對台灣未來感到焦慮，民進黨籍桃園市議員王珮毓、黃瓊慧下週二晚間7點在七彩雲南金陵店舉辦「公民充電站」，透過聊天、談話，抒發情緒方式，了解大家想法，接住彼此，給關心地方的民眾、更多續航力。

王珮毓表示，非常多的公民團體，在罷免一至三階過程中，真的用一己之力付出非常的多，7月26日首波大罷免結束後，陸續接到公民團體，或是參與連署、投票的一般支持者，希望他們的情緒可以被接住，此外首波大罷免開票結果，許多人對台灣傾中的現象，或覺得開票結果好像顯示台灣認同立法院去侵害行政、考試權等現象，這樣結果也需要透過一些互動，更了解大家想法，因此透過充電站的活動，接住他們的情緒，給他們更多溫暖，讓他們可以盡情去抒發對於這次公民行動的心得、想法，幫他們充電、得到更多力量。

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黃瓊慧指出，「你想發瘋、想紓壓、想療傷，我們陪你，我們彼此接住對方、互相理解、更重要的是讓關心地方的力量延續。我們都不是孤身一人，你有我、有我們。」

當天活動也邀桃園市第五選區罷免立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊志工Kate出席活動。欲參加者可事先線上報名。

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