普發1萬不是726罷免失敗原因 李正皓：藍白也有屬於他們的亡黨感

名嘴李正皓。（資料照）

2025/08/02 12:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免失利，同意罷免方士氣低迷，對此名嘴李正皓表示，很多台派、新台派一直以為「民進黨反對普發一萬」是這次罷免失敗的主因，但其實在藍白支持者的視角，「罷免無正當性」才是主因。

李正皓在臉書PO文表示，他完全能理解在726之後大家的情緒，也在節目上也毫無保留的與大家一起發瘋，因為此時此刻這是一個情緒的出口;他也同意，民進黨或是台派意見領袖未來在論述上有更精簡、更直球對決的必要，但想請大家看一看這個民調，這是震傳媒在7/28、29大罷免之後做的民意調查，其中一題是「罷免失敗的原因？」，有趣的是這題是採取開放式問答，也就是電訪員詢問時是問開放式問題，沒有選項的，並且將受訪者第一直覺的反應答案紀錄統計。

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李正皓指出，大家透過這個民調可以發現，很多台派、新台派一直以為「民進黨反對普發一萬」是這次罷免失敗的主因，但其實在藍白支持者的視角，「罷免無正當性」才是主因，從民調上來看，普發一萬也有影響，但那是民進黨支持者的視角，對於藍、白支持者而言，當大罷免正式啟動時，對於他們就是一場抄家滅族的危機感，台派、新台派有亡國感，藍、白也有屬於他們的亡黨感。

李正皓續指，他不是要講什麼當初應該精準罷免的後話（之前已經聊過很多），我只是要跟大家提醒，普發現金這題雖然大家發瘋發的很開心，也有穿透同溫層的感覺，而且這個議題也是讓民進黨在非執政縣市挑戰國民黨雙標的好標地，但更重要的是未來台派、新台派在處理任何議題或是發動任何行動時，都要靜下來捫心自問兩個問題：1.從台派的角度來思考，這件事的正當性在哪裡？2.從藍白的角度來思考，這件事的反作用力有多大？

李正皓直言，另外，他還是相信文字的力量，相信寧靜、細膩、有邏輯的論述是可以打動人心，所以這也是他一直堅持做「皓事之徒」與寫文章的原因，新台派上線陪大家瘋，皓事之徒陪大家靜，他想這是滿好的平衡，他愛大家，也愛台灣這片土地。

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