普發1萬元爭議 陳玉珍：修掉「國土安全靭性1200億」不用舉債

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/08/02 11:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨籍立法委員陳玉珍今天上午參加同黨立委羅明才的反惡罷後援會活動，她表示，民進黨想要修法修掉5450億元的普發1萬元特別預算，若法案送到立法院，「國土安全靭性預算1200億元我們可以修掉，換成普發現金，反正1萬元我們是一定要發」，她並說，這樣普發現金1萬元就不用舉債。

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，並明定特別預算上限為新台幣5450億元，每人將普發現金1萬元，但行政院考量對美談判結果與當初擬定特別條例時的狀況有改變，因此行政院將提出特別條例的修正草案。

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陳玉珍受訪時被問到，如果行政院要修法刪掉5450億元的普發萬元特別預算時，國民黨如何因應？她說，如果錢不夠，可以從民進黨所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案中的「國土安全韌性」1200億元修掉，「我們可以把那個修掉，換成普發現金，反正1萬元我們是一定要發！」

另外，國民黨主席朱立倫今天也出席羅明才舉辦的反惡罷大會，他受訪表示，總統府已經公告先前通過的特別條例，請行政院先依法行政，依法提出特別預算，「不要搞五四三」，若覺得特別條例還要增加哪些金額、需要哪些修正可以提出來，但要先依法行政。

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