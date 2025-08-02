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    高雄里鄰調整前4大里里長支持反對各半 他建議全國最大里當示範

    高市府持續推動里鄰調整。圖為左營區福山里與菜公里交界的街景。（記者洪定宏攝）

    高市府持續推動里鄰調整。圖為左營區福山里與菜公里交界的街景。（記者洪定宏攝）

    2025/08/02 09:59

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府持續推動里鄰調整，但已知人口數最多的前4大里，里長支持與反對各佔一半。高雄第一大里、更是全國最大里的左營區福山里長葉德龍表示，他支持市府里鄰調整政策，全力配合；左營區新上里長王櫻樺也說「支持」；鼓山區龍水里長初學霖及左營區菜公里長王振華異口同聲表示「反對」。

    初學霖強調，既然葉德龍贊成「拆里」，他建議民政局以福山里當示範區，若成效不錯，「等新市長上任，再全面推動，大里切割、小里合併」；民政局強調，里鄰調整仍在研議討論，尚未定案。

    民政局統計至今年6月底，高雄人口數前4大里依序為左營區福山里4萬5375人（全國最多）、鼓山區龍水里3萬5646人、左營區菜公里3萬4864人、左營區新上里2萬9975人。

    依新版的「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定，里鄰調整應於每屆里長任期屆滿1年前辦理完成，並於下屆里長投票日4個月前實施。換算期程，市府必須在今年12月24日之前完成法制程序，並於大約明年7月實施新的里鄰調整案。

    初學霖指出，如果龍水里一分為二，將因學區限制等問題，影響孩子的受教權，加上戶籍與財產等資料變更，里民權益將遭受嚴重衝擊，引發強烈民怨，呼籲市府務必三思。

    王振華強調，菜公里有特殊的地緣性、文化人文背景，呼籲市府務必「整體考量」。

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