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    拚場！藍營齊聚神岡反罷免 中投5罷團潭子造勢邀大咖嘉賓

    國民黨2日在神岡舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔。（記者張軒哲攝）

    國民黨2日在神岡舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔。（記者張軒哲攝）

    2025/08/02 09:54

    〔記者張軒哲／台中報導〕8月23日將再度舉辦罷免投票，有7名藍委名列其中，台中與南投佔了5人，國民黨今（2）日在神岡舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔；另外，今日下午中台灣5個罷團將於潭子舉行聯合宣講活動，聯電創辦人曹興誠擔任嘉賓，為下架不適任立委做努力。

    今日8點多「反惡罷，神岡再贏一次」會場湧入人潮，由於神岡是台中市民進黨支持者大本營之一，藍營上週士氣大振，刻意先在神岡舉辦造勢活動，呼籲大家投下不同意罷免。台北市副市長李四川、苗栗縣長鍾東錦、立法院副院長江啟臣、立委謝龍介、高金素梅、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前台中市觀旅局局長林筱淇等人接力宣講，台中市長盧秀燕壓軸上台，力挺立委楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒。

    下午中台灣5個罷團領銜人將齊聚潭子，經民連智庫召集人賴中強、台北市議員苗博雅、創作饒舌歌手閩南狼等人接力宣講，聯電創辦人曹興誠擔任嘉賓，呼籲大家投下罷免票。

    中台灣5個罷團將於潭子舉行聯合宣講活動。（經民連新聞部提供）

    中台灣5個罷團將於潭子舉行聯合宣講活動。（經民連新聞部提供）

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