823罷免、公投程序「領領投」 中選會：誤投票匭仍屬有效票

全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）訂於8月23日投票，年滿18歲的國民都有公民投票權。（記者李文馨翻攝）

2025/08/02 09:14

〔記者李文馨／台北報導〕第二波罷免案將於8月23日登場，同日也將舉行核三延役公投。對於投票程序，中選會表示，投票人先至「罷免票領票處」領取罷免票，次至「公投票領票處」領取公投票，再至「圈票處」圈定罷免票與公投票，最後分別投入該票票匭，但若誤投票匭仍屬於有效票。

中選會上月公告第二波罷免案，包含新北市羅明才；台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；南投縣馬文君、游顥案；新竹縣林思銘等7案全數成案，23日共有7件立委罷免案將與核三重啟公投同日舉行。

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全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲的國民都有公民投票權。

中選會表示，當天投票進行程序採「領、領、投」方式辦理，投票人先至「罷免票領票處」領取罷免票，次至「公投票領票處」領取公投票；領取罷免票與公投票後，再至「圈票處」圈定罷免票與公投票；圈票後至「投票處」，分別將罷免票與公投票投入罷免票匭與公投票匭。

中選會說，開票進行程序先辦理罷免票開票，再進行全國性公民投票公投票開票。誤投票匭的罷免票或公投票，仍屬有效投票，計入投票數，依法認定其為有效或無效。

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