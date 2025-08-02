因應中國威脅！美議員提案 強化美台國防科技夥伴關係

美國跨黨派國會議員提出法案，指示美國國防部與台灣建立夥伴關係，強化雙方國防產業能量，因應中國軍事科技發展帶來的威脅。（彭博資料照）

2025/08/02 08:43

〔中央社〕美國跨黨派國會議員本週提出一項法案，指示美國國防部與台灣建立夥伴關係，強化雙方國防產業能量，因應中國軍事科技發展帶來的威脅。法案提到的重點合作領域包括無人機、晶片及飛彈系統的共同研發。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）今天發布新聞稿指出，共和黨籍的委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、共和黨眾議員能恩（Zach Nunn）及民主黨籍眾議員德田（Jill Tokuda）本週共同提出法案，指示美國國防部與台灣建立正式夥伴關係。

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這項法案可稱為「美台國防創新夥伴法案」（U.S.-Taiwan Defense Innovation Partnership Act）。新聞稿指出，法案目的是透過美台國防企業之間的協調研發及促進聯合夥伴關係，以反制中國在軍民兩用軍事科技方面的發展。

根據法案內容，重點合作領域包括無人機、晶片、人工智慧及飛彈系統的共同研發。

穆勒納爾表示，隨著時間推進，中國國家主席習近平對台灣的脅迫也日益加劇，「這項法案將強化與台灣在關鍵國防產業方面的合作，同時提升我們在應對越來越具威脅性的北京時，所具備的共同備戰力。」

能恩也說，法案所提及的國防夥伴關係將成為關鍵嚇阻工具，「讓台灣加速取得美國新一代科技，並賦予台灣為了捍衛自身主權所需的不對稱優勢。」

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