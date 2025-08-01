日勝生釋憲喊憲訴新制架空救濟制度 大法官陳忠五3人指不容立院架空職權

大法官陳忠五指不容立院架空大法官職權、摧毀權力分立架構。圖為司法院。（記者楊國文攝）

2025/08/01 23:48

〔記者楊國文／台北報導〕北市日勝生活科技公司因工程傳出工安事件，遭住戶提起「給付延遲利息」訴訟遭判決敗訴，聲請釋憲；並指立院通過《憲訴法》修正案過度提高憲法法庭評議、裁判人數門檻限制，實際上架空憲法訴訟救濟制度。憲法法庭認為不符要件，裁定不受理；但大法官陳忠五罕見出具協同意見書，擔任代理院長的大法官謝銘洋、尤伯祥均加入，指大法官基於對憲法忠誠義務，僅忠於憲法，若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束，否則將導致立院藉違憲的憲訴法架空大法官的憲法審查職權，引起法界高度矚目。

日勝生聲請法規範及憲法裁判審查指出，最高法院判決其民事敗訴援引的預售屋買賣定型化契約規定，逾越消費者保護法授權範圍，剝奪契約當事人自行磋商的契約自由、營業方式自由，並因依固定比例計算無上限的遲延約違約金，於法不合，也違反憲法授權明確性原則。

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日勝生亦主張，去年12月20日立法院三讀通過的憲法訴訟法第30條第2項、第3項、第5項及第6項規定，過度提高憲法法庭參與評議及作成裁判的最低人數門檻限制，造成「絕對定數之同意門檻」，明顯未考量大法官實際出缺情形而為相同特定人數要求，已就憲法法庭得否受理、得否為違憲宣告等審判權核心事項造成嚴重限制，大幅降低人民透過憲法訴訟獲得有效救濟的機會，事實上架空訴法訟的救濟制度，剝奪人民受憲法保障的訴訟權。

不過，憲法法庭審判長謝銘洋等８位大法官認為，確定終局是以「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區土地標售案A2區房屋土地預定買賣契約書」為判決基礎，並未適用預售屋買賣定型化契約、消保法相關規定，日勝生聲請不符聲請釋憲要件，裁定不受理。

罕見的是，大法官陳忠五、謝銘洋和尤伯祥提出協同意見書指出，憲法第16條保障人民訴訟權，旨在保障人民的權利受不法侵害時，有請求法院依正當法律程序，公平獨立審判，及時有交獲得救濟的機會，所謂訴訟權，包括人民向憲法法庭提出憲法訴訟、聲請憲法審查的權利。

陳忠五認為，大法官行使職權時，應本於憲法守護者的角色，在審理案件的實體爭執時，不僅以憲法為判決準繩，所踐行的程序，亦應符合憲法意旨。

陳忠五指出，大法官固應尊重立法院的民主正當性而於審理案件時適用憲訴法，但若憲訴法的規定有缺漏或違憲疑義，其適用反將導致審理程序違反憲法意旨，則大法官基於對憲法的忠誠義務與守護憲法職責，不應受牴觸憲法的憲訴法規定拘束，否則不僅導致大法官在個案的審理程序違憲，甚至容任立法院藉違憲的憲訴法架空大法官的憲法審查職權，進而摧毀憲法上的權力分立架構。

陳忠五還表示，大法官在審理「人民聲請案」時，不待當事人聲請，本應基於對憲法忠誠義務與守護憲法職責，「自行審查」聲請案可能適用的憲訴法規定合憲性，進而決定是否受其拘束。

由於憲訴法新制提高評議、裁判等大法官人數門檻，加上立院藍白立委被已兩度全面封殺大法官被提名人，引起法界批評憲訴法新制已違憲之際，對照陳忠五的協同意見書內容，似乎有相當吻合之處，引起高度矚目。

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