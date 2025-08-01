獨家》台美關稅「草簽」不遠了！李淳：盡保密義務是為最後衝刺

前駐歐盟代表李淳。（資料照）

2025/08/01 23:34

〔記者方瑋立／台北報導〕美國今（1日）公布對台暫時性關稅，引發在野黨批評政府談判過程「蓋牌」、「黑箱」。甫卸任駐歐盟代表的李淳晚間受訪表示，從國際談判實務來看，「保密是絕對合理的」，尤其本次談判時間表緊迫，談判效率與保密程度的拿捏更加重要。他研判，目前台美雙方尚未「草簽（initial signature）」，最終稅率仍有談判調整空間，這段期間正是最關鍵的時刻，應堅持走完最後1哩路，以免損傷台美互信。

李淳今晚接受本報訪問時指出，一般談判代表都是經國家授權，代表國家利益去談，但每個民主國家至少有六至八個利害關係人，包括國會、產業、公民團體、媒體等，若須完全落實向每個利害關係方溝通再談判，談判恐怕30年也談不完。因此，談判過程需要兼顧效率，在情勢變化快速的當下，冗長談判反而可能失去意義。

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因此，李淳說，所有經貿談判雙方都具有「保密義務」，以避免雙方國家利益進行專業談判時，不受到彼此利害關係方的干擾，讓談判的可確定性提高。在談判完成後，再受到民主程序的監督。

李淳說，一般FTA談判短則一年半、長則五年都有，但這次的台美關稅談判，是首個有明確訂定時間表的談判，原本的三個月再加上延長一個月，談判效率的重要性遠超以往。他強調，在這樣的時程下追求國家最大利益，是政府首要考量。

談判時限緊迫盯人 歐盟也難照「教科書」走

針對透明化爭議，李淳指出，國際間將談判資訊透明化分為「事前、事中、事後」三個階段。以其過去大量研究、參考歐盟經驗為例，歐盟甚至為此推出「手冊」指引，然而這次美國對等關稅談判，歐盟所受到的時間壓縮甚至比台灣嚴重，只有一個半月，也只能跳脫手冊，將三階段濃縮處理，這就是現實問題。

李說明，事前階段包含宣布談判對象、做談判意義評估、訂定談判原則與目標。他指出，這次政府有揭示與美方談判，總統賴清德事前也清晰指出4個原則及2個目標，包括處理台美逆差問題、深化互補互利的經貿關係，已盡可能向社會說明。他也直言，雖然時間壓縮很緊，但政府已盡可能按照談判資訊，適度揭露的精神去跟國人說明。

至於事中階段，李指出，行政院副院長鄭麗君每次率隊談判前後，皆向社會說明行程及談判進度，雖然有些人覺得不夠，但在保密與時間壓縮情況下，已盡力揭露了包括談了多少次、談了哪些項目等內容。

草簽前關鍵時刻 應走完保密義務程序避免互信瓦解

對於目前進度，他從府院公開說明研判，台美雙方尚未到「草簽」階段，意即雙方還在談，仍有調整空間。他解釋，草簽代表雙方談判代表已達共識，雖然尚未生效，但協議草案會進入法律審查及國會程序。

李說，在草簽前最終稅率都還有可以談判調整的空間，以過去作業而言，保密協定也將在草簽後停止效力，雙方可以向利害關係方公開，進行自己的民主程序。他呼籲國人同胞及國會可以在稍待一下，「距離草簽時間不遠了」。

不過，李淳也強調，在此之前的幾天或幾週，反而是最關鍵的時刻，保密義務也是雙方應該遵守的重要規則，因為過去國際間也有案例因草簽前洩密，導致另一方懷疑對方刻意施壓、談判互信崩潰。台灣已經堅持到現在，應該繼續堅持走完到最後一哩路。

「台灣食材較少，同樣燒出美味佳餚」

至於遠從歐洲觀察如何評價談判團隊表現？李淳以「黑白大廚」等廚藝比賽為喻指出，台灣是在食材（談判籌碼）比別人少的情況下，燒出一道相同美味的菜。「我們拿到三道食材，別人有五道，但燒出來的菜也不輸人家」，他說，台灣的先天籌碼較日、韓等國更少，但用勤能補拙的態度和技術彌補，已是非常難能可貴的表現。

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