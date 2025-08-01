柯文哲放寬電子遊戲管理 讓葉林傳可以限制級機台營業

台北市對電子遊戲場設有自治條例規範。（資料照）

2025/08/01 22:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會副議長葉林傳涉利用人頭幕後經營「欣欣電子遊藝場」，甚至疑利用退回台北市政府商業處所提「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案方式護航自家。回顧北市歷任市長對電子遊戲業管理，陳水扁雷厲風行大力掃蕩賭博電玩；郝龍斌時期制定「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，距離限制較中央法規更嚴；但柯文哲卻配合修正自治條例，增列「溯及豁免條款」，讓葉林傳所營電子遊戲場可以限制級機台營業。

2020年間，甫卸任時代力量立委的現任民眾黨主席黃國昌，曾推出「國昌調查局」影片，指控葉林傳濫用職權，透過修法開後門，讓自家非法電子遊樂場變為合法；當時的台北市長柯文哲還被媒體問到語塞。

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回顧歷任市長管理電玩業，陳水扁上任初期，戮力打擊限制級（賭博性）電玩，掃蕩大型電玩不手軟，只要不符北市土管條例業者，就直接斷水電強制執行，在此風氣之下，限制級電玩幾乎都被趕出台北市，跨越淡水河轉往新北市去。

2011年郝龍斌市府時期，制定「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，內容明定限制級電玩應臨接寬度30公尺以上道路，並應距離幼稚園、國民中、小學、高中、職校、醫院、圖書館一千公尺以上，讓管理電子遊戲業有法源依據，且距離限制相較中央法規50公尺更嚴格。

柯文哲主政時期，2016年12月市議會法規委員會審查修正「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，時任商業處長蔡宗雄說明，當時產業發展如AR、VR各項軟體、動漫電玩等中小型企業進行產業發展過程中，希望能多方結合且保有自主管理的功能，希望異業結合之後，保全與營業時間都能掌控、管理。

而議員李傅中武提出，過去有在自治條例前合法設立業者，向商業處申請變更電子遊戲場所營業級別證，但因較嚴格的自治條例被駁回，監察院也認為損及人民權益；他認為應保障這類業者權益，不受自治條例規範限制。

時任產發局長林崇傑說，支持該條例增加落日條款，產發局也參考花蓮縣、台中市的落日條款內容；他認為，只要符合當時的土地使用分區管制規則規範，且已經提案的業者可開放，這樣較不會產生無條件開放狀況。

最終，自治條例增列第10條，在自治條例2011年制定公布施行前，曾提出電子遊戲場業營業級別證申請，其申請書所載營業場所於申請時，土地分區、建物使用皆符合電子遊戲場業使用，被市府因自治條例否決者，可於2017年修正施行後六個月內再次提出同一申請，不受第4條規定（距離）限制。

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