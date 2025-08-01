游顥中興反罷「憨川不要來」 王義川救災優先取消陪罷團車掃

「憨川不要來」反罷車掃明天上午從中興地區出發。（游顥服務處提供）

2025/08/01 21:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免國民黨立委馬文君、游顥8月23日投票，民進黨立委王義川原定明天罷團志工在草屯、中興車隊掃街，但因救災優先而取消；立委游顥則由台北市議員侯漢廷、南投縣議員簡千翔以「憨川不要來」為主題從中興出發車掃，傍晚在中興舉辦「在野反惡霸」宣講會，高金素梅、蔡壁如、羅智強等人助陣。

罷馬志工團總部原定明天（2日）開幕，除了南投縣在地政治人物出席，政治評論員王瑞德、立委王義川都要來參加，王義川原本還要陪草屯罷馬志工團、「去游除垢」罷游志工團掃街，但眾人決定以救災為先，取消草屯罷馬志工團總部開幕及車掃活動。

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草屯罷馬志工團說，志工團體的責任不僅是政治參與，也應成為社會互助的重要力量，因此將與大家站在一起，先暫停宣傳活動，等地方災情趨緩，再展開活動。

王義川明天不來草屯、中興，藍委游顥則有一整天反罷活動，明上午有「憨川不要來」車掃，台北市議員侯漢廷、南投縣議員簡千翔陪同從中興出發車掃；下午在光明市場有「在野大團結反惡霸」宣講會，除了南投縣長許淑華，還有蔡壁如、高金素梅、羅智強等人助講。

王義川等人原來要參加草屯罷馬志工團總部2日的開幕宣講，因救災優先而取消，將延期舉辦。（草屯罷馬志工團提供）

游顥2日下午在中興新村光明市場有反惡罷宣講會，蔡壁如、高金素梅等人會到場助講。（立委游顥服務處提供）

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